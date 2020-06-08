Мишустин выступит с отчетом в Госдуме 22 июля

Москва, 8 июня. Премьер-министр Михаил Мишустин 22 июля представит в Госдуме отчет правительства о проделанной работе за 2019 год. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ключевая тема, которую мы обсуждали на Совете Думы — это вопрос, связанный с отчетом правительства. Мы первоначально назначали его на 15 апреля, а затем перенесли на позднее время. Сейчас есть определенность: считаем правильным назначить отчет на 22 июля, — рассказал он. — Заседание начнется в 10:00. Планируется, что отчет будет проходить на протяжении четырех часов».

По словам Володина, депутаты Госдумы подготовят вопросы к Михаилу Мишустину и передадут их в аппарат правительства до 1 июля.

Он также сообщил, что в среду, 10 июня, в Госдуме в рамках «правительственного часа» планирует выступить министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Отметим, что думские фракции уже встречались с главой правительства в формате видео-конференции, так как отчет правительства был запланирован на 15 апреля, однако его перенесли на более поздний срок.

Обязанность кабинета министров отчитываться перед парламентариями о результатах своей работы, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой, закреплена статьей 114 Конституции России.