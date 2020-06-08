Главные новости 8 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 8 июня.

Наталья Касперская объяснила взломы пропускной системы, доступы хакеров и мошенничество с пропусками условиями эпидемии. Касперская оценила работу пропускной системы в Москве.

Ракетное вооружение бомбардировщиков ВВС США может «нанести удар» по РФ без захода самолетов в зону контроля С-400. Украинские эксперты рассказали, как можно «ударить ракетами» по Сибири.

Метеослужбы прогнозируют неблагоприятную погоду в России в июле. Синоптики прогнозируют невероятно жаркий июль с бушующими ливнями.

Депутаты Госдумы предложили установить минимальную почасовую оплату труда в размере 150 рублей в час. В Госдуме подготовили законопроект о почасовой оплате труда.

В близком окружении Армена Джигарханяна опровергли сообщения о том, что артист якобы попал в больницу с инсультом. Источник сообщил о состоянии здоровья Джигарханяна.

Самые главные события борьбы с COVID-19 в стране и мире за минувшие сутки — в подборке Федерального агентства новостей. Коронавирус в России и мире: главные новости на 8 июня.

Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве, всего за весь период пандемии умерли 2970 человек. Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве.

Музыкант и композитор Юрий Лоза вновь раскритиковал коллегу Филиппа Киркорова, назвавшего его «аппендицитом». Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом».

РЕН ТВ опубликовал запись с высказыванием Панина, в котором тот назвал Кокшенова «самым бездарным режиссером». Опубликовано видео со скандальным высказыванием Панина о Кокшенове.

Независимые журналисты выявили новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Независимые журналисты опросили новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе.