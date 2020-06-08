Китайские эксперты раскрыли роль гиперзвуковой ракеты «Циркон» в противостоянии РФ и США

Пекин, 8 июня. Россия делает упор на развитие гиперзвукового оружия, которое является мощным сдерживающим фактором военного давления со стороны США. Новейшая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» станет козырем Москвы в противостоянии с Вашингтоном. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отмечают, что Россия является одним лидеров в области создания гиперзвукового оружия. При этом Москва располагает полностью укомплектованными ядерными силами во всех трех видах войск.

«Гиперзвуковое оружие в дополнение к ядерному арсеналу помогает России эффективно противостоять военному давлению США», – отмечают китайские аналитики.

Эксперты выражают уверенность, что американские разработки в сфере гиперзвукового оружия значительно отстают от российских образцов. К настоящему моменту на вооружении российских войск стоит ракетный комплекс «Авангард», который оснащен гиперзвуковыми боевыми блоками. Кроме того, российская армия обладает гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

В настоящее время проходят испытания противокорабельного ракетного комплекса «Циркон». В ближайшем будущем состоится испытательный запуск «Циркона» с борта атомной подводной лодки.

«Россия, в отличие от США, не обладает флотилией крупных боевых кораблей – таких, как авианосцы. Однако она пошла по другому пути и использовала более продвинутые методы противодействия США на море. Появление ракет «Циркон» заставит Вашингтон изменить свою стратегию в отношении Москвы», — отмечают эксперты.

Ранее Sohu сообщало, что учения НАТО в Баренцевом море у границ России обернулись полным провалом для западных военных. По данным издания, поход кораблей США и НАТО в северные воды привел к возникновению технических проблем у военных кораблей США и НАТО, которые оказались неспособны выполнять боевые задачи в условиях арктического климата.