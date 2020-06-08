Донецкие журналисты показали, как Bellingcat и The Insider сфабриковали фейки по Boeing

Представители журналистского объединения «Департамент пропаганды» Донецкой Народной Республики опровергли фейки Bellingcat и The Insider по делу о катастрофе самолета Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Международные расследовательские группы Bellingcat и The Insider вот уже шесть лет публикуют обвинения в крушении малазийского «боинга» в отношении представителя российских силовых структур, которые даже не были на Украине», — напоминают авторы ролика.

Очередным таким фейком стало так называемое «расследование» о якобы причастности к трагедии с MH17 генерал-лейтенанта пограничной службы ФСБ РФ Андрея Бурлака.

Авторы ролика констатируют, что стиль работы тех, кто фабрикует такого рода «факты», за минувшие годы не изменился. В качестве доказательств используются сомнительные интернет-источники и переданные сотрудниками СБУ якобы «перехваты» телефонных разговоров.

«Основным доводом в своих «расследованиях» они представляют экспертизы, проведенные в Национальном центре медиакриминалистики университета Колорадо в Денвере и литовском Центре судебной экспертизы», — сообщают журналисты.

Вместе с тем, при детальном исследовании материалов, якобы доказывающих причастность российских силовиков к авиакатастрофе, становится понятно, что речь идет об умелом манипулировании сложными терминами и графиками, понятными только специалистам.

При этом ни одной экспертизы не было проведено на территории Украины. Ее представители только передавали аудиоматериалы, которые впоследствии использовались Bellingcat. К тому же, оба исследовательских центра не проверяли полученный материал на подлинность и аутентичность, то есть — на выявление монтажа.

«Таких поверок, как оказалось, не проводилось вовсе», — отмечают авторы ролика.

Вместо псевдорасследователей это сделали российские и некоторые западные специалисты, обнаружившие, что служащие «доказательством» аудиозаписи являются фальшивкой. Авторы ролика наглядно демонстрируют, как именно были сфабрикованы представленные СБУ аудиозаписи.

Ведущий эксперт российской компании «Целевые технологии» Николай Попов уверен, что эти аудиозаписи — не целостные файлы, они были смонтированы из нескольких фрагментов. Ему даже удалось обнаружить временные метки и маркеры, позволяющие сделать такой вывод. Кроме того, смысл реплик с трудом стыкуется друг с другом.

«Несмотря на очевидные факты фальсификации Bellingcat и The Insider продолжают делать громкие выводы о причастности российских силовиков к крушению рейса MH17», — подчеркнули представители журналистского объединения «Департамент пропаганды».

Напомним, что Boeing-777, принадлежавший компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе населенного пункта Грабово Донецкой Народной Республики. Погибли 283 пассажира из десяти разных государств.

Согласно основной версии, самолет разрушился в результате попадания ракеты, выпущенной с земли из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Наравне с ней рассматривалась также версия уничтожения авиалайнера другим самолетом в воздухе.

Главными вопросами расследования остаются принадлежность ЗРК и причины, по которым украинские диспетчеры направили Boeing непосредственно над зоной боевых действий, что запрещено международными правилами. Кроме того, нет ясности и в том, почему самолет летел на относительно небольшой для этого класса воздушных судов высоте.