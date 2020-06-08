Прилучный после расставания с Муцениеце оплатил ей лечение в элитной клинике

Москва, 8 июня. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный, несмотря на близящийся развод, оплатил лечение своей жене Агате Муцениеце. У актрисы диагностировали бронхит, однако не исключается вероятность заражения новой коронавирусной инфекции.

По данным портала PeopleTalk, Муцениеце лечится в элитном госпитале в подмосковном Лапино. Источник издания утверждает, что терапия уже обошлась Прилучного почти в 400 тыс. рублей. Помимо этого, он взял на себя заботу о детях. Пара воспитывает сына Тимофея и дочь Мию.

Напомним, в минувшем апреле Муцениеце сделала шокирующее заявление о том, что муж ударил ее, отобрал телефон и вместе с детьми выгнал из дома. После этого они решили разойтись. Как уточняют «Дни.ру», первое слушание по бракоразводному процессу пройдет 15 июня.

Сам Прилучный, которого коллеги в актерской среде уже прозвали «Пашей-колотушкой», никак не комментировал произошедшее. А Муцениеце успела запустить на YouTube собственное шоу «Честный развод». В нем она рассказывает о своем разрыве с мужем. Помимо этого, актриса приглашает к себе в качестве гостей знаменитостей, которые состояли в непростых отношениях.

Ранее актриса призналась, что единственное, что она поняла за время брака с Павлом — то, что нельзя нарушать границы желаний своего партнера.