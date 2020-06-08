Депутат Альшевских убежден, что Facebook работает под контролем властей и бизнеса США

Москва, 8 июня. Социальная сеть Facebook работает под контролем американского бизнеса и властей Соединенных Штатов, убежден депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

По его словам, известно, что Вашингтон использует социальные сети как инструмент продвижения своих интересов, и от выходок американской компании страдают многие страны, в том числе Россия.

Парламентарий убежден, что в скором времени мир увидит агрессивную политику Facebook, которая опасна и пытается дестабилизировать ситуацию в странах. При этом, по мнению депутата, бороться с социальной сетью нужно, и Москва продолжит принимать усилия в этом направлении.

«Уверен, что скоро все мировое сообщество увидит агрессивную политику Facebook, которая опасна и способна привести к эскалации конфликтов в любой точке нашей планеты. Об этом нельзя молчать, нужно оказывать давление на американский ресурс, а при необходимости – выносить проблему на всеобщее обозрение», — сказал Альшевских в интервью «НьюИнформ».

Он также обратил внимание, что в Facebook систематически публикуются различные вбросы и фейковые новости, в том числе о России. По его мнению, руководство соцсети заинтересовано в том, чтобы всеми способами попытаться пошатнуть ситуацию в России.