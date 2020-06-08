Юрий Куклачев рассказал, как кошка спасла ему жизнь в Японии

Москва, 8 июня. Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев 8 июня призвал всех, у кого есть дома коты, обнять их. Ведь от них много нежности, да и сегодня отмечается Всемирный день петербургских кошек и котов. Однако самому Куклачеву в этот день грустно.

Он напомнил, что в период ограничительных мер его театр закрыт, четвероногие любимцы испытывают дефицит общения.

Куклачев рассказал, что более полувека работает с кошками. Через него прошли 350 этих животных. В театре есть даже свои «пенсионеры» — им по 23–24 года. Сейчас в театре живут 200 кошек, каждая из которых — особенная.

Куклачев рассказал, что однажды кошка спасла ему жизнь, это было в Японии в 2011 году. Он был в составе группы, которая снимала рекламу в гостинице города Кобе. Неожиданно кошка нахохлилась резко убежала из помещения. Все, кто были рядом, побежали за ней. Как только выбежали из здания, начались подземные толчки, и гостиница разрушилась.

Ответил Куклачев и на вопрос о дрессировке кошек.

«Да, многие меня спрашивают, как можно воспитывать домашних Васек и Мурок? Так я отвечу, что это - единственные животные, которые не поддаются дрессировке. С кошками можно только играть. И, наблюдая, выявлять способности, находить с ними общий язык», — рассказал руководитель театра.

Однако это вовсе не значит, что никак нельзя воздействовать на кошку. Нужно выработать специальный тембр голоса, на него животные сильно реагируют. Кошки чувствуют все на уровне интонации, нельзя кричать, тыкать носом. Нужно постараться, чтобы человек стал для кошки родным.

В заключение Куклачев напомнил, что у кошек очень сильное биополе, мощная энергетика, которая благотворно влияет на организм человека, пишет «Петербургский дневник».