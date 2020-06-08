Депутат бундестага Фризен ответили на обвинения в «предательстве Европы»

Москва, 8 июня. Проект российского газопровода «Северный поток — 2» критикуют те, кто лоббирует интересы США, уверен депутат бундестага Антон Фризен.

«Северный поток — 2» — шаг к энергобезопасности Европы. Россия — добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, что нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды», — сказал он.

Таким образом немецкий политик прокомментировал высказывание члена парламента Великобритании Дэниела Кочински. В интервью газете Daily Express он заявил, что Берлин предает Европу, сотрудничая с Россией по «Северному потоку — 2».

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

Немецкий политолог Александр Рар ранее объяснил, что вокруг «Северного потока — 2» развернута настоящая борьба при участии бизнеса. Он пояснил, что в данном случае речь идет о европейских сторонниках возобновляемой энергетики и США, лоббирующих свои интересы по продаже сжиженного газа в страны Европы.