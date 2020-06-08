Кота, застрявшего в окне, спасли в Екатеринбурге. ФАН-ТВ

Четвероногий застрял в приоткрытом пластиковом окне на шестом этаже. В квартире никого не было. Сейчас коту ничего не угрожает, спасатели подоспели вовремя.

Первыми кота, попавшего в оконную западню, заметили прохожие и жильцы дома на улице Титова, они и позвонили спасателям. В пустую квартиру пришлось пробираться с верхнего этажа.

Камера зафиксировала, как спасатель обвязывает себя специальной страховкой, после чего спешит на помощь к коту. Животное было пережато в области предплечья, но четвероногий не пострадал.

Освобожденного кота неравнодушные люди взяли на передержку, после чего вернули хозяевам.