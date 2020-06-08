Бурматов назвал поправки по экологии толчком к модернизации всего законодательства РФ

Москва, 8 июня. Экологические поправки в Конституцию России станут настоящим прорывом и подтолкнут модернизацию всего законодательства страны. В этом уверен председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, комитет много лет добивался формализации подобных изменений, и благодаря президенту РФ Владимиру Путину она стала возможна. Бурматов убежден, что обновленная конституция станет документом прямого действия.

«Я считаю, что такие поправки — очень хорошо. Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин оценил, что принятие поправок в конституцию потребует изменения порядка 50 только федеральных законов, чтобы привести их в соответствие. Я уже не говорю о нормативных актах субъектов РФ и о законных актах, принятых правительством и федеральными органами исполнительной власти. Какая значительная модернизация законодательства произойдет в связи с принятием поправок в конституцию», — сказал он в комментарии для iReactor.

Бурматов отметил, что поправки позитивно скажутся и на ситуации с экологическим образованием в России, которым на сегодняшний день в стране занимаются преимущественно волонтеры.

«Не надо вводить отдельный предмет, дополнительный урок или что-то еще. Тут должен быть междисциплинарный подход. Вопросы экологии должны затрагиваться, начиная от детского сада, заканчивая высшими учебными заведениями. Но не механическими включениями в программу дисциплин и курсов — это не эффективно. Это должно проводиться с использованием междисциплинарных подходов, то есть тематика экологии должна быть раскрыта и в курсе природоведения, биологии, химии, ОБЖ и обществознания и так далее», — пояснил свою точку зрения спикер.

Голосование по поправкам в Конституцию России будет длиться в период с 25 июня по 1 июля. Заключительный день голосования станет выходным.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что процесс будет безопасным для граждан, поскольку на участках примут все необходимые санитарные меры.