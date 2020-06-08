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Бурматов назвал поправки по экологии толчком к модернизации всего законодательства РФ

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Бурматов назвал поправки по экологии толчком к модернизации всего законодательства РФМосква, 8 июня. Экологические поправки в Конституцию России станут настоящим прорывом и подтолкнут модернизацию всего законодательства страны. В этом уверен председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, комитет много лет добивался формализации подобных изменений, и благодаря президенту РФ Владимиру Путину она стала возможна. Бурматов убежден, что обновленная конституция станет документом прямого действия.

«Я считаю, что такие поправки — очень хорошо. Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин оценил, что принятие поправок в конституцию потребует изменения порядка 50 только федеральных законов, чтобы привести их в соответствие. Я уже не говорю о нормативных актах субъектов РФ и о законных актах, принятых правительством и федеральными органами исполнительной власти. Какая значительная модернизация законодательства произойдет в связи с принятием поправок в конституцию», — сказал он в комментарии для iReactor.

Бурматов отметил, что поправки позитивно скажутся и на ситуации с экологическим образованием в России, которым на сегодняшний день в стране занимаются преимущественно волонтеры.

«Не надо вводить отдельный предмет, дополнительный урок или что-то еще. Тут должен быть междисциплинарный подход. Вопросы экологии должны затрагиваться, начиная от детского сада, заканчивая высшими учебными заведениями. Но не механическими включениями в программу дисциплин и курсов — это не эффективно. Это должно проводиться с использованием междисциплинарных подходов, то есть тематика экологии должна быть раскрыта и в курсе природоведения, биологии, химии, ОБЖ и обществознания и так далее», — пояснил свою точку зрения спикер.

Голосование по поправкам в Конституцию России будет длиться в период с 25 июня по 1 июля. Заключительный день голосования станет выходным.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что процесс будет безопасным для граждан, поскольку на участках примут все необходимые санитарные меры.

Бурматов назвал поправки по экологии толчком к модернизации всего законодательства РФ

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Источник: iReactor
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