Эксперты рассказали, как США толкнули Россию и Китай к созданию многополярного мира

Сегодня складывается ситуация, при которой и Москве, и Пекину можно выстроить более сбалансированный многополярный мир на взаимной выгоде. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В объятия России

Несмотря на то, что коронавирус сблизил Москву и Вашингтон во время взаимного оказания медицинской помощи, ядерное противостояние между странами все сильнее нагнетается. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

По мнению автора Дмитрия Саймса, в вопросе контроля над вооружением камнем преткновения стал Китай, руководство которого отвергает предложения президента США Дональда Трампа о вступлении в Договор о сокращении наступательных вооружений.

Согласно позиции Пекина, у КНР менее трехсот ядерных боеголовок, тогда как у Соединенных Штатов и РФ их по шесть тысяч. Но администрация Белого дома настаивает не только на пересмотре этого договора, но и включении в него Китая, который, по данным американской разведки, в течение десяти лет может удвоить ядерный арсенал. В результате растет напряженность. В итоге руководство России будет сближаться с КНР, утверждает Саймс.

Напомним, представители Пентагона в феврале заявили о начале развертывания ядерных ракет малой мощности на подводных лодках. В том же месяце объявили, что на очередных учениях американские военные отрепетировали ядерное нападение на Россию.

«А они все боятся»

Как отметил политолог Максим Жаров, Саймс — известный и уважаемый эксперт по российско-американским отношениям, он часто появляется в эфире российских телеканалов.

«Продвигаемый им тезис об укреплении сотрудничества России и Китая в области стратегической безопасности создает для Вашингтона медийную основу для продолжения гонки ядерных вооружений. Президент США Дональд Трамп вынужден был ее возобновить под давлением лоббистов американского военно-промышленного комплекса», — добавил Максим Жаров.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов напомнил, что ранее США успешно использовали Китай против СССР, сейчас там периодически слышатся призывы использовать Россию против Китая.

«Недавно читал американскую газету 1920 года, в которой писали о большом страхе — о том, что Китай окажется под контролем России. Предоставляете, сто лет прошло, а они все боятся. На самом деле, эти страхи описывали в своих работах и Бжезинский, и Киссинджер, и масса других политологов США. Раньше Вашингтон успешно использовал Китай против СССР, сейчас там периодически слышатся призывы использовать Россию против Китая. Мне кажется, сейчас складывается ситуация, при которой и Москве, и Пекину можно выстроить более сбалансированный многополярный мир к нашей взаимной выгоде», — заключил Владимир Корнилов.

США пытаются стравить РФ и КНР

По словам политического аналитика Владимира Соловейчика, политика США по отношению как к России, так и к континентальному Китаю всегда преследовала сугубо практические цели. Вашингтон хочет обеспечить промышленную и экспортную гегемонию США, доминирование доллара во внешнеторговых расчетах и максимально возможное стравливание между собой двух наиболее весомых на данный момент конкурентов США на международной арене, включая оборонную сферу.

«Именно этим и объясняется позиция администрации Дональда Трампа в ходе споров по вопросам ядерного разоружения. Понятно, что сама по себе ядерная безопасность играет в данном случае для американских руководителей подсобную роль, роль орудия продвижения внешнеполитических интересов США, рычага для торга в иных вопросах и, разумеется, средства стравливания между собой РФ и КНР», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что для американских республиканцев такой подход не нов. Более того, он всегда приносил им выигрыш на внешнеполитической арене. Политолог напомнил, что именно Генри Киссинджер, госсекретарь США при республиканском президенте Ричарде Никсоне и подлинный творец «доктины Никсона», стоял не только у истоков нормализации отношений США и КНР.

«С его визита в Пекин в 1972 году и встреч с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем началось активное и весьма успешное использование «китайского фактора» в давлении на Советский Союз по формуле «Китай + Запад = СССР трясет». Этот фактор во многом стал причиной резкого роста советских военных расходов, что вызвало в нашей стране серьезные народно-хозяйственные и финансовые проблемы, а при республиканских президентах США Рональде Рейган и Джордже Буше-старшем привело к краху горбачевского курса и распаду СССР», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт обратил внимание, что теперь республиканец Дональд Трамп надеется в том или ином виде повторить подобный маневр. Генри Киссинджер пользуется немалым влиянием в среде американских республиканцев, а к его подходам и по сей день прислушиваются в администрации США. Поэтому политика Трампа и его администрации опирается на давнюю историческую традицию американских республиканцев и, с этой точки зрения, вполне логична.