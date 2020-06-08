Турбазы и гостевые дома Бурятии открыли свои двери для посетителей. ФАН-ТВ

В Бурятии турбазы возобновили работу для жителей республики.

По словам администратора гостевого дома «Королевская Гавань» в поселке Новый Энхалук, соблюдены все меры и требования безопасности, которые предписал Роспотребнадзор.

«Мы открылись с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, мы закупили рециркуляторы, производим обеззараживание воздуха, также закупили дезинфицирующие средства для обработки помещений и кожные антисептики. Каждые два часа у нас проходит обработка общественных помещений, где находятся люди. Также у нас есть входной контроль температуры при заселении гостя. <…> Все работники у нас сдали анализы на COVID-19 и также проходят входной контроль температуры ежедневно», — рассказала Светлана Гусева, администратор Гостевого дома «Королевская Гавань».

Решение властей республики позитивно встретили туристы, они рады, что теперь можно провести время с семьей не только в стенах дома, а выехать на природу, отдохнуть на свежем воздухе и насладиться теплой погодой.

«Вот сегодня приехали отдохнуть после самоизоляции, когда два с лишним месяца сидели дома. Приехали на природу, подышать свежим воздухом, сходить на Байкал. С «дедушкой» Байкалом поздороваться, пожарить шашлыки и просто хорошо провести время. <…> Очень рады, что ситуация начинает стабилизироваться, что начинают снимать ограничения и что становится легче, что к концу года всего этого не будет», — говорит Павел Ли, отдыхающий из города Улан-Удэ.

Министр туризма Республики Бурятия отметила, что 118 из 508 зарегистрированных организаций уже получили право принимать гостей при соблюдении требований Роспотребнадзора.

«С первого июня 2020 года Республика Бурятия открыла туристский сезон для жителей республики Бурятия, кроме города Северобайкальска и Северобайкальского района. <…> Для открытия нужно зарегистрироваться на портале, выполнить все требования Роспотребнадзора и получить доступ в туристский личный кабинет», — уточнила Мария Бадмацыренова, министр туризма Республики Бурятия.

С первого июля Бурятия откроет свои двери для туристов из других регионов России.