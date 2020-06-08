Путин позитивно оценил усилия Египта в урегулировании конфликта в Ливии

Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает пресс-служба Кремля.
Национальные лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе и совместную работу по борьбе с коронавирусом.
«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнерства, включая взаимодействие в сфере промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Путин позитивно оценил усилия Египта в деле урегулирования вооруженного конфликта в Ливии.
Напомним, ранее Египет поддержал фельдмаршала Халифу Хафтара в борьбе с боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, передает Федеральное агентство новостей.