МИД РФ рассчитывает, что ПНС Ливии откликнется на «Каирскую декларацию»

Москва, 8 июня. МИД России положительно относится к соглашению, направленному на мирные переговоры и прекращение огня в Ливии.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел в субботу в Каире встречу с представителями Ливии. На переговорах присутствовали фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава Палаты депутатов Агила Салех, которые подписали «Каирскую декларацию».

«Выдвинутая в Каире инициатива предусматривает пропорциональное представительство трех исторических регионов Ливии в высших органах власти, объединение государственных институтов, разработку и принятие постоянной конституции, проведение на ее основе всеобщих выборов, что обеспечило бы единство и территориальную целостность ливийского государства», — говорится в сообщении МИД России.

В дипломатическом ведомстве рассчитывают, что комплексные предложения, согласованные лидерами восточноливийского лагеря, станут добротной основой для давно назревших переговоров между сторонами конфликта в североафриканской стране. В МИД РФ также выразили надежду, что власти Триполи откликнуться в конструктивном ключе на мирный призыв, прозвучавший из Каира.

Ранее издание Аlmarsad сообщило, что глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался от прекращения огня и перемирия с ЛНА, тем самым отвергнув возможность мирного урегулирования конфликта. ПНС Ливии начало наступление на Сирт и Аль-Джуфру. Известно, что среди жертв, погибших от огня ПНС в Сирте, были дети.