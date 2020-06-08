России предсказали быструю победу над НАТО при конфликте в Прибалтике

Вашингтон, 8 июня. Частичный вывод американских войск из Германии значительно ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией. Об этом сообщают эксперты американского журнала Forbes.

По их мнению, сокращение военного контингента США в странах Евросоюза приведет к ослаблению НАТО. При этом страны Прибалтики станут самыми уязвимыми. Автор публикации уверен, что с 2014 года силы НАТО не способны противостоять возможному «нападению» на Эстонию, Латвию и Литву.

По данным Forbes, у России есть более 700 танков, которые могут быть молниеносно переброшены в Балтийский регион. При этом силы НАТО обладают лишь 130 танками на этом направлении, большая часть из которых принадлежат США. Автор публикации уверен, что НАТО не сможет противостоять России в этом регионе даже в случае преимущества в воздухе.

Эксперты отмечают, что ранее России «требовалось 60 часов, чтобы захватить Прибалтику», однако теперь Москва сможет это сделать гораздо быстрее. По их мнению, Североатлантический альянс станет более уязвимым после вывода американских сил из Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к сентябрю 2020 года Вашингтон выведет из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих. Кроме того, глава Белого дома поручил ограничить численность американской группировки в Германии до 25 тысяч человек.

В настоящее время на территории Германии базируются около 35 тысяч американских военнослужащих. Кроме того, на военных базах США в Германии работают около 17 тысяч американских гражданских лиц.