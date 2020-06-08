В движении «За жизнь!» призвали на законодательном уровне запретить аборты

Санкт-Петербург, 8 июня. Аборты в Российской Федерации необходимо запретить на законодательном уровне, поскольку общество не готово к свободе в данном вопросе. Об этом заявил координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Общество не готово к свободе, а власти не готовы к запретам. Об этом свидетельствуют многомиллионные аборты в нашей стране», — отметил он.

Чесноков не видит опасений в связи с возможной криминализацией практики абортов и ростом количества брошенных детей, которые окажутся никому не нужными.

«Это расхожий миф. У нас очереди на новорожденных, люди дают взятки, чтобы взять их. Я знаю регионы, в которых сумма взятки за усыновление ребенка составляет 500 тысяч рублей», — констатировал спикер ФАН.

Проблему абортов, по мнению эксперта, не сможет решить и государственное регулирование цен на контрацептивы.

«Обсуждая тему контрацептивов, мы занимаемся их рекламой. Это маркетинг контрацепции, это дело, выгодное для предприятий — производителей контрацептивов», — считает он.

Кроме этого, применение контрацептивов негативно сказывается на здоровье женщины.

«Увеличивая пропаганду контрацептивов, мы увеличиваем число заболеваний у женщины, так как у нее становится больше партнеров. Это также приводит к незапланированной беременности, что, в свою очередь, приводит к аборту», — добавил общественник.

Сравнивая запрет абортов в СССР, он обратил внимание, что, по статистике, сейчас от процедуры женщин гибнет больше.

«Таким образом, запрет абортов защищает не только ребенка, но и женщин», — уверен Чесноков.

Проблему нежелательной беременности, по его мнению, не решают и беби-боксы.

«Беби-боксы — высосанная из пальца проблема. У них спасенных 1-2 ребенка, но можно было бы спасти больше, если бы работали с целевой аудиторией. В России беби-боксы используют для пропаганды бездетности», — считает координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!».

С точки зрения Чеснокова, проблемой абортов необходимо заниматься комплексно.

«Если по ТВ покажут ролики о рождении ребенка с позитивной точки зрения, то число абортов снизится. Классика любой политики — кнут и пряник: меры должны сочетаться друг с другом», — отметил эксперт.

Но начинать нужно с запрета на аборты на законодательном уровне.