Депутат Марченко предлагает наказывать провокаторов, вовлекающих в митинги детей

Москва, 8 июня. Депутат Госдумы Евгений Марченко готовит проект закона, который будет предусматривать уголовную ответственность для организаторов незаконных уличных акций, вовлекающих в митинги несовершеннолетних.

В разговоре с корреспондентом «Слово и дело» парламентарий отметил, что смягчение коронавирусных ограничений может вызвать у определенных сил желание устроить массовые несанкционированные акции.

«Они могут организовать и митинги, и протесты, и даже массовые беспорядки на фоне сложнейшей ситуации с пандемией. Если системная оппозиция держит себя в рамках, хотя коммунисты время от времени из этих рамок выходят и скатываются вниз на маргинальное поле, то несистемная оппозиция там априори находится», — подчеркнул Марченко.

Чаще всего задержания и последующие штрафы не заставляют организаторов отказаться от идеи проведения митинга. В связи с этим многие эксперты неоднократно предлагали ужесточить наказание за организацию беспорядков. Один из подобных законопроектов разрабатывает Марченко, предлагающий ввести уголовную ответственность за привлечение к провокациям несовершеннолетних.

«У нас несовершеннолетних в нарушение всех правовых норм вытаскивают на улицы, а потом за это по-крупному счету наказывают родителей и директоров учебных заведений за ненадлежащее исполнение обязанностей. А те, кто их вытаскивает, Навальный и компания, они оказываются в стороне, без всякой ответственности», — считает депутат Госдумы.

По его словам, государство должно обезопасить семьи от влияния несистемной оппозиции.