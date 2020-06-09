«Катиба Таухид валь-Джихад»: кто стоит за терактами в Санкт-Петербурге и Стокгольме

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Среди всех незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, выделяются отряды боевиков из Средней Азии, собранные вместе в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад»* («Батальон единобожия и джихада»). За громким названием, отсылающим нас к «дедушке» «Исламского государства»1* — группировке «Джамаат Таухид валь-Джихад»* Абу Мусаба аз-Заркави — скрывается обширная сеть вербовки боевиков из Средней Азии. На их счету несколько громких терактов в России, Швеции и Киргизии, в их ведении находятся тренировочные лагеря и пропагандистские школы в нескольких странах мира. И всех их до недавнего времени объединяла загадочная фигура лидера — одноглазого Абу Салаха аль-Узбеки.

О том, как создавалась «Катиба Таухид валь-Джихад», как вчерашние гастарбайтеры, водители и сушефы становятся боевиками в Идлибе, и кто стоит за терактами в Санкт-Петербурге и Стокгольме, рассказывает в статье для проекта ФАН «Антитеррор» руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Взрыв в Петербурге

3 апреля 2017 года в 14.33 в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. По информации очевидцев, взрыв произошел, когда поезд отъехал от станции метро «Сенная площадь». На следующей станции началась эвакуация пассажиров. Мощность взрывного устройства составила около 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. В теракте пострадали 103 человека, 15 из них погибли.

Параллельно с терактом между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» в 14.21 появились сообщения об обнаружении на станции «Площадь Восстания» бесхозного предмета. Около 14.28 эту станцию и переход на «Маяковскую» закрыли на вход и выход. «Предметом» оказалось еще одно самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте и начиненное поражающими элементами.

По версии Следственного комитета РФ, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов — гражданин России с 2011 года, узбек по национальности и уроженец города Ош (Киргизия). Его фрагментированные останки были обнаружены во взорванном вагоне метро, также его генетический материал найден на обезвреженном СВУ.

По обвинению в подготовке теракта задержали 11 человек. Никто из обвиняемых не признал вину. В декабре 2019 года причастные к организации теракта были осуждены на сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения. За взрыв никто не взял ответственность, однако, по данным СК РФ, все 11 фигурантов дела, а также смертник Джалилов, были связаны с террористическими группировками в Сирии, в частности, с «Батальоном единобожия и джихада» — «Катиба Таухид валь-Джихад».

Стокгольмский теракт

Спустя четыре дня после теракта в Петербурге, 7 апреля 2017 года в центре Стокгольма в толпу людей, гуляющих по центральной пешеходной улице Дроттнинггатан, на большой скорости въехал грузовик. После атаки автомобиль проехал около 550 метров и остановился, врезавшись в витрину торгового центра Åhléns City. Водитель грузовика, получив небольшие ранения, скрылся с места преступления.

Данная трагедия стала первым в современной истории Швеции терактом, повлекшим человеческие жертвы. В результате погибли пятеро и получили ранение ещё 14 человек.

В ходе оперативных действий, полицейские задержали 39-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который признался в совершении теракта. Первое время также циркулировала версия о том, что в грузовике находилось три вооруженных человека, которые покинули его вместе с водителем. Тем не менее 7 июня 2018 года за совершенные преступления Акилов был приговорен шведским судом к пожизненному заключению.

Оба преступления объединяет и то, что никто из крупных «игроков» террористического подполья не взял за них ответственность. О том, кто реально стоял за атаками на Петербург и Стокгольм, стало известно только после детального анализа активности стокгольмского террориста в Сети. Акилов имел аккаунт в социальной сети «Одноклассники» и был подписан на анонимную страницу пропагандиста группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» с агитацией от имени лидера этой организации, известного под именем Абу Салах аль-Узбеки.

Крестьянин из Оша

В российском сегменте СМИ сообщений о загадочном главаре группировки не так уж и много сведений. Однако завеса тайны над именем Абу Салаха аль-Узбеки приоткрывается, если внимательно проверить сообщения компетентных органов Узбекистана и Киргизии.

По данным Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, настоящее имя Абу Салаха аль-Узбеки — Сирожиддин Мухтаров. Он родился в 1990 году в селе Кашгар-Кыштак Ошской области и вырос в семье дехкан — зажиточных крестьян. Происхождение Мухтарова, равно как и его национальность — предмет отдельной дискуссии: в паспорте у будущего амира «Таухид валь-Джихад» написано, что он узбек, однако киргизские правоохранители сообщали, что Абу Салах — этнический уйгур.

Семья Мухтарова к террористической деятельности своего отпрыска, по данным киргизских органов внутренних дел, отношения не имеет. Более того, своим личным «джихадом» Абу Салах поставил в неловкое положение своих родственников, которые теперь боятся показываться в публичных местах. «Село» Кашгар-Кыштак — это крупный населенный пункт Ферганской долины с населением в 16 тысяч человек, преимущественно узбекского или уйгурского происхождения.

«Хотя его родители пытаются не подавать виду, среди людей они чувствуют себя неловко. На улице, где он вырос, в селе мы постоянно проводим разъяснительную работу. Мы говорим, чтобы на его братьев и сестер не оказывали давления», — так о положении дел в семье Абу Салаха заявляли муниципальные органы Кашгар-Кыштака.

Бизнес и джихад

О начальном периоде биографии Мухтарова крайне мало достоверных сведений. СМИ до сих пор не могут определиться с его возрастом, а также с тем, где именно джихадист получил первые «уроки» террористической деятельности.

В феврале 2017 года Московский военный суд осудил за участие в боях в Сирии 19-летнего Исломжона Захидова — тоже уроженца Оша. Земляк Абу Салаха рассказал, что Мухтаров работал на его отца, предпринимателя Садыкжона Захидова, и участвовал в перевозках товаров из Сыктывкара в Санкт-Петербург.

Как выяснили СМИ, Садыкжон (или по другим данным — Садык) Захидов — отец вернувшегося из Сирии боевика — внесен в список Росфинмониторинга как лицо, причастное к террористической деятельности. ИП Захидова было ликвидировано еще в 2008 году — сам предприниматель бежал в Турцию.

Кроме того, семейство занимается «паломнической деятельностью»: так, согласно данным СМИ, по инициативе Саибжана Захидова, брата беглого предпринимателя, был инициирован автомобильный хадж в Мекку. На протяжении нескольких лет ежегодно Захидовы отправляли на хадж около полусотни российских мусульман — и остается только догадываться, сколько из них (помимо Сирожиддина Мухтарова) пополнили ряды террористических группировок в Сирии и среднеазиатского бандподполья.

«Арабская весна»

Источники сходятся в том, что примерно в 2010 году Сирожиддин Мухтаров в первый раз отправился в Сирию. Бизнесмен Садыкжон Захидов оплатил будущему джихадисту учебу в одном из медресе в Дамаске, где впоследствии Абу Салах обрастет связями и будет набирать своих сторонников. На 2 тысячи долларов, которые дал Захидов-старший, Мухтаров получил мощную идеологическую обработку и вернулся в Киргизию уже законченным исламистом.

Предположения об ином раскладе в судьбе Мухтарова не просматриваются: в период его первого путешествия в Сирии разразилась «Арабская весна». Талантливый молодой исламский проповедник в охваченном «цветной революцией» государстве — идеальный субъект для формирования вокруг его персоны террористической ячейки: по схожему пути развивалась история богослова Захрана Аллуша, ставшего предводителем «Джейш аль-Ислам».

Любопытно, что в то же время Исломжон Захидов, товарищ Абу Салаха, обучался в медресе в Египте. Приняв активное участие в событиях 2011 года на площади Тахрир и свержении президента Хосни Мубарака, Захидов продолжил свою деятельность в Турции, а впоследствии и в Сирии, участвуя в операциях «Таухид валь-Джихад».

Дополнительным «плюсом» в копилку Мухтарова стала его «богатое» этническое происхождение. В 2011–2012 годы сирийской вооруженной оппозиции были позарез нужны свежие силы, и составить их могли как раз «мухаджиры», наемники-исламисты из других стран. В поле зрения вербовщиков неизбежно попала густонаселенная и многонациональная Ферганская долина: имея «своих» в этой части Средней Азии, можно раскинуть сеть вербовки на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, а также получить доступ к большой общине уйгуров, имеющих опыт террористической деятельности против Китая. Вооруженный исламистской пропагандой Мухтаров отправился на малую родину — набирать сторонников.

Сеть вербовки: Киргизия — Россия — Турция — Южная Корея

С 2012 по 2015 год в Сирию стараниями Мухтарова и Захидовых отправилось до нескольких сотен боевиков. Для того, чтобы переправлять «мухаджиров» узбекской и таджикской национальности без проблем с органами внутренних дел, была создана внушительная вербовочная сеть, предполагавшая переезд будущего боевика «на заработки» в другую страну. Помимо Киргизии и Узбекистана, ячейки группировки, получившей название «Жаннат ошиклари» («Стремящиеся в рай») были созданы в России среди приезжих из Средней Азии, а также в Южной Корее и Турции.

Сеть была построена следующим образом: будущему неофиту показывали видео с записями молодого проповедника Абу Салаха аль-Узбеки, который призывал своих соотечественников ехать в Сирию на джихад. На деньги крупного спонсора новообращенный моджахед отправлялся либо сразу в Турцию, а потом в Сирию, либо окольными путями через Сеул. В обоих случаях в ходе поездки боевика готовили морально к будущему участию в военных действиях — то есть промывали мозги.

Действовали террористы в нескольких крупных общинах и диаспорах узбеков и уйгуров в России. Помимо уже указанных сыктывкарских общин, связанных с кланом Захидовых, несколько «спящих ячеек» были созданы в Санкт-Петербурге и подмосковном Одинцово. Некоторые из них работали в петербургской сети суши-баров вместе со своим земляком Акбаржоном Джалиловым, устроившим теракт в метро. Ячейки группировки были также обнаружены в Калининграде, Белгороде, Республике Хакасия и Приморском крае.

Южнокорейский «путь» вербовки подтверждают сразу несколько боевиков, которые вернулись в Россию после пребывания в Сирии и были задержаны правоохранителями. Так, о своем путешествии из Кореи в Турцию и Сирию заявлял Аброр Азимов, один из подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Еще один боевик, 30-летний Акмал Нуреддинов, осужденный в мае 2016 года в Магнитогорске, уехал в Южную Корею в 2014 году — оттуда он без проблем добрался до Турции и нелегалом попал в Сирию.

Последнее турецкое предложение

Часть будущих террористов оседала в Турции — там они получали всю необходимую морально-психологическую подготовку, после чего могли отправиться в Сирию либо в Россию, где становились главарями «спящих ячеек» и вербовщиками. Там, по данным следствия, перед совершением теракта в Петербурге находился Акбаржон Джалилов: из местных СМИ стало известно, что почти весь 2016 год он провел на территории Турции, а в декабре был депортирован в Россию. Подозрений со стороны турецких правоохранительных органов к нему не было.

Вообще, спецслужбы Турции показали уникальную в своем роде близорукость. Вернувшиеся из Сирии боевики рассказывали о «своеобразном подходе» турецких силовиков — те предлагали джихадистам выехать в любую страну мира, лишь бы те не оказались в российской тюрьме.

«Со стороны турецких правоохранительных органов в мой адрес поступали предложения выехать в любую другую страну, где для российских граждан не требуется виза. Таким образом я бы избежал преследования со стороны спецслужб, но я от их предложения отказался, у меня не было денег», — заявил в ходе допроса Исломжон Захидов.

Сейчас, по прошествии нескольких лет, можно судить, что такие головокружительные предложения от спецслужб Турции давались террористам не просто так. Анкара готовила базу для будущей военной и политической активности в Сирии и Ливии, и для этого им нужны были контакты с бандподпольем, которое можно было бы использовать в своих целях.

Бегство из Киргизии

С 2013 года «Жаннат ошиклари», ведомая Абу Салахом, полностью перебазировалась в Сирию. Самому главарю группировки пришлось уехать из мирной Киргизии, поскольку там на него уже обратили внимание правоохранительные органы. Пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев отметил, что Мухтаров был обвинен в причастности к заказному убийству одного из членов религиозного течения Ахмадия. В связи с этим и за распространение идей запрещенных организаций (в списках узбекских и киргизских боевиков Мухтаров проходил как эмиссар «Исламского государства», что еще раз говорит о единой природе современного терроризма), в его отношении было возбуждено уголовное дело.

«В зонах боевых действий он признан лидером выходцев из тюркоязычных государств. Из-за своих религиозных взглядов он был под наблюдением кыргызстанских спецслужб. Известно, что во время пятничных намазов в мечетях он делал разные призывы, нарушающие законы Кыргызстана и религиозные нормы, за что посетители учреждений сами выступили против и потребовали его покинуть страну. После этого он уехал», — заявлял Жениш Аширбаев.

Мухтарова объявили в розыск, и ему пришлось спешно ретироваться в Турцию. Однако связи с киргизским подпольем Мухтаров — теперь уже навсегда примеривший на себя прозвище Абу Салах аль-Узбеки — не потерял.

Атака на китайское посольство

30 августа 2016 года террорист-смертник уйгурского происхождения совершил атаку на посольство Китайской Народной Республики в Бишкеке. Автомобиль Mitsubishi Delica, управляемый шахидом, ворвался на территорию здания посольства через западные ворота и взорвался напротив резиденции посла. Источники в Госкомитете национальной безопасности Киргизии сообщили, что мощность взрыва составила до 100 кг в тротиловом эквиваленте. В результате детонации несколько зданий были повреждены, а части машины разлетелись на расстояние 200 метров.

Следствие установило, что смертником, находившимся за рулем Mitsubishi, был членом международной террористической организации «Исламское движение восточного Туркестана»* (ИДВТ) в Сирии — в ходе следственных мероприятий был найден паспорт гражданина Таджикистана на имя Зоира Халилова. Основным организатором теракта следствие назвало Иззотилло Саттыбаева («Али») — еще одного уроженца Оша и близкого знакомого Абу Салаха аль-Узбеки. Однако до Саттыбаева киргизское правосудие также не добралось — он задолго до совершения теракта сбежал в Турцию.

По результатам расследования заказчиком теракта в ГКНБ назвали «действующие в Сирии уйгурские террористические группировки». Связующим звеном боевиков правоохранители назвали Сирожиддина Мухтарова, группировка которого уже сменила название с узбекского «Жаннат ошиклари» на звучный арабский вариант — «Катиба Таухид валь-Джихад». В марте 2017 года суд города Ош признал «Таухид валь-Джихад» террористической организацией, а карточка о розыске Сирожиддина Мухтарова силами Киргизии появляется на сайте Интерпола. До терактов в Санкт-Петербурге и Стокгольме остается один месяц.

5 июня 2019 года организация «Катиба Таухид валь-Джихад», пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими. Решение о признании группировки террористической было принято Московским окружным военным судом. С того момента в базе данных Интерпола числятся две карточки Сирожиддина Мухтарова — одна от Киргизии, одна от России.

«Курс молодого бойца»

Полностью перебазировавшись в Сирию, Абу Салах и его подручные использовали набранных «мухаджиров» для формирования небольшого «батальона» численностью в несколько сотен человек. Сообщалось о том, что «Катиба Таухид валь-Джихад» создала два тренировочных лагеря в Алеппо и Латакии, где проводила моральную и физическую подготовку боевиков. Как минимум один пункт базирования «Таухид валь-Джихад» хорошо известен — в 2015 году боевики находились в тренировочном лагере на бывшей базе сирийских войск «Шейх Сулейман» в окрестностях Алеппо.

Из показаний Исломжона Захидова стал также известен и распорядок дня боевиков «Таухид валь-Джихад» в лагере «Шейх Сулейман». Начинающих джихадистов ежедневно заставляли отрабатывать марш-бросок по 3–5 км, тренировали рукопашному бою и обращению с оружием, а также проводили тактическую подготовку. Периодически по ночам объявлялась учебная тревога, в ходе которой неофитов будили шумовыми гранатами.

После прохождения «курса молодого бойца» молодых боевиков отправляли в «рибаты» — наряды по охране территории, во время которого вооруженные до зубов воспитанники «Таухид валь-Джихад» должны были открывать огонь по всему, что движется в заданном квадрате. В свободное время боевикам выдавались боеприпасы и зарплата — по 150 долларов женатым, и 50–100 долларов неженатым. Склад группировки находился на улице Кафр Хамра в Алеппо.

Наиболее богатые боевики со временем могли построить «головокружительную» карьеру в стане группировки. Так, Садыкжон Захидов — бежавший в Турцию бизнесмен — получил для себя «престижную» должность водовоза и пистолет Glock. Его сын Исломжон выбил себе должность помощника по материально-техническому обеспечению отдельного отряда из 35 ошских узбеков.

В союзе с «Ан-Нусрой»

Накопив достаточно сил, с 2015 года «Катиба Таухид валь-Джихад» начала принимать участие в ключевых событиях гражданской войны в Сирии, примкнув к салафитским группировкам вокруг «Джебхат ан-Нусры»1, на тот момент еще не разорвавшей свои связи с «Аль-Каидой»1.

25 апреля 2015 года группировка опубликовала видеоролик о штурме сирийского города Джиср аш-Шугур силами «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников. На тот момент город оставался последним опорным пунктом правительственных сил Сирии в провинции Идлиб — 28 марта под ударами боевиков пал центр провинции, город Идлиб, а Сирийская Арабская Армия постепенно откатывалась на запад для того, чтобы сдержать прорыв террористов в мирную провинцию Латакия.

Для захвата Идлиба и Джиср аш-Шугура исламисты создали коалицию «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»), в которую, помимо «Джебхат ан-Нусры», вошли также «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам», а также три узбекские группировки — более крупные «Джамаат Имама Бухари» и «Исламская партия Туркестана»*, и небольшая «Катиба Таухид валь-Джихад». Результатом совместной деятельности боевиков стал вывод сирийской армии из провинции Идлиб, а сам город Джиср аш-Шугур на ближайшие 5 лет станет основным опорным пунктом среднеазиатских и уйгурских террористов.

Примерно в этот момент шальная сирийская пуля находит и Абу Салаха. Согласно информации, полученной ВГТРК, Мухтаров в 2015 году был ранен в правый глаз и затем лечился в Турции, чтобы потом снова вернуться в Сирию. Зрение Абу Салаха, кстати, врачи не смогли спасти — в результате этого Мухтаров старается фотографироваться так, чтобы камеры не могли запечатлеть его увечье. А все свои изображения со слепым правым глазом боевик требует удалять из соцсетей.

Летом 2015 года боевики «Джебхат ан-Нусры» и ее союзники собрали новые силы для наступления на Алеппо. В объединение вошла и «Катиба Таухид валь-Джихад», куда только после ранения вернулся Абу Салах. Штаб коалиции находился в городе Алеппо, который был ключевым для антиправительственных сил.

Все эти связи привели к тому, что в конце сентября 2015 года боевики «Таухид валь-Джихад» и лично Абу Салах присягнули на верность «Джебхат ан-Нусре» — параллельно объявив джихад России, которая начала антитеррористическую операцию в Сирии. Только за один месяц «Таухид валь-Джихад» распространила несколько видеозаписей с призывами Абу Салаха против России.

Алеппо: «Матерь всех битв»

Летом 2016 года группировка участвовала в наступлении оппозиционных сил на юге провинции Алеппо — пока основные силы джихадистов участвовали в отражении наступления правительственных войск в ходе «матери всех битв» за административный центр провинции. Кроме того, отряд Абу Салаха занимал населенный пункт Лерамун, где боевики занимались разбоем, рэкетом и гонениями на мирное население на религиозной почве.

«Применялась практика шариатского судопроизводства, действовали многочисленные запреты бытового характера, производились публичные казни и физические наказания, приводившие к вытеснению из этих районов представителей этнических и конфессиональных меньшинств (прежде всего, христиан и курдов)», — гласят данные следствия по отношению к вернувшемуся из Сирии боевику «Таухид валь-Джихад» Исломжону Захидову.

Также Захидов-младший рассказал о тактике боевиков Абу Салаха. Во время боевых действий из каждого отряда-«джамаата» на передовую выделялись по 10 человек. Они делились на четыре группы: первая вела наступление, вторая занималась зачисткой территории, третья — сбором оружия и мародерством на поле боя, четвертая вытаскивала трупы. Иногда боевики «Таухид валь-Джихад» поддерживали наступающих выстрелами в воздух и криками, чтобы создать видимость численного превосходства.

Из этого красочного описания можно понять, что «Катиба Таухид валь-Джихад» — никакая не группировка и уж точно не «батальон», как они сами себя называют. По сути, это обыкновенные террористы и мародеры, которых использовала «Джебхат ан-Нусра» в качестве дополнительной силы к основным джихадистским группировкам.

Под флагом «Хайят Тахрир аш-Шам»

В феврале 2017 года «Катиба Таухид валь-Джихад» вошла в состав нового альянса боевиков — «Хайят Тахрир аш-Шам», также созданной на основе «Джебхат ан-Нусры». На тот момент группировка Абу Мухаммада аль-Джулани успела порвать свои связи с «Аль-Каидой» и переименоваться в «Джебхат Фатх аш-Шам»1. Новая коалиция фактически поглотила мелкие группировки боевиков, однако «Таухид валь-Джихад» сохранила идентичность — в первую очередь из-за своего этнического состава.

С этого момента «Катиба Таухид валь-Джихад» участвовала во всех террористических операциях, которые проводили силы ХТШ. Главным образом, бросали боевиков ТВД в тех местах, где основных сил ХТШ не хватало для атаки на правительственные силы. Так, в июне 2019 года боевики принимали деятельное участие в отражении наступления Сирийской Арабской Армии на севере провинции Хама. Впрочем, узбекские террористы не смогли переломить ход кампании сирийской армии: к концу лета 2019 года САА смогла освободить Хан-Шейхун, Кафр-Набуду, Калаат аль-Мадик и территорию «Латаминского котла».

Вторая попытка «проявить себя» среди других боевиков ХТШ появилась у «Таухид валь-Джихад» в начале 2020 года. В январе-феврале Сирийская Арабская Армия интенсифицировала наступление в провинции Идлиб с целью остановить многочисленные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. После ожесточенных боев с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и силами протурецкой «Сирийской национальной армии», правительственным войскам удалось освободить стратегически важные населенные пункты Маарет ан-Нуман и Саракиб, полностью зачистить шоссе М5 Дамаск — Алеппо и вплотную приблизиться к Идлибу — цитадели террористов. В ответ ХТШ и СНА совместно с ВС Турции бросили в бой все имеющиеся у них силы — в том числе и тыловых крыс из «Таухид валь-Джихад».

Боевики были направлены на наиболее тяжелый участок фронта — в район освобожденного на тот момент населенного пункта Найраб к западу от Саракиба. 20 февраля при поддержке турецкой артиллерии, которая накрывала в том числе мирные поселения в квадрате около Найраба, джихадисты предприняли попытку перезанять населенный пункт. В ответ сирийская армия отразила атаку ХТШ, протурецких боевиков и «Тайхид валь-Джихад» с применением тактического ракетного комплекса «Точка», а прибывшая на подмогу российская авиация нанесла удар в местах прорыва под Найрабом.

В результате боев под Найрабом, несмотря на то, что город все-таки был взят штурмом, и террористы, и их турецкие кураторы понесли существенные потери. ВС Турции потеряли 2 человек убитыми и 5 ранеными, боевики потеряли 1 танк, 6 БМП и 5 тачанок с пулеметами.

Раскол

Потери среди личного состава «Таухид валь-Джихад» никто не считал — но по данным осведомленных источников, за год боев против сирийской армии, узбекская группировка потеряла по меньшей мере 150 боевиков. При общей численности «катибы» в 400 человек это первые крупные потери «Таухид валь-Джихад» за 7 лет своего существования.

Как выяснилось, причиной таких потерь среди боевиков стали внутренние дрязги в стане «Таухид валь-Джихад». Терпение лидеров «Хайят Тахрир аш-Шам» лопнуло, и они решили привести узбекских боевиков к прямому подчинению.

В марте 2020 года в Telegram-канале Directorate 4 появилось сообщение о расколе внутри «Катибы Таухид валь-Джихад». По словам источника, силами руководства ХТШ Абу Салах был смещен с должности главаря группировки, однако за ним была сохранена должность духовного наставника и главного советника. Подтверждением этому служит интервью Мухтарова, данное в июле 2019 года идлибскому пропагандисту Фаруку Шами — тот называет Абу Салаха «бывшим амиром» группировки.

Новым лидером был назначен некий Абдул Азиз Дамлу. Через некоторое время он пригласил в Сирию из Турции нового религиозного руководителя — Ахлидина Новкатия.

Обновленное руководство «Таухид валь-Джихад» развернуло кампанию по дискредитации Абу Салаха. На этой почве произошел раскол в стане террористов по этническому признаку: на сторону старого лидера встали родичи-киргизы, на сторону нового лидера — узбекские и таджикские боевики. Новое руководство было обвинено в некомпетентности, а потери «Таухид валь-Джихад» на фронте были списаны на дрязги внутри группировки.

Деньги на крови

Информация, приведенная Telegram-каналом Directorate 4, на самом деле была выложена не в полном объеме. В марте сообщения о расколе в «Таухид валь-Джихад» отправлялись в несколько крупных сообществ в Сети — в том числе и в редакцию канала Astra Militarum.

Анонимный источник сообщил, что Абдул Азиз Дамлу долгое время просидел в иранской тюрьме — и его противники не исключают, что спецслужбы Ирана могли отправить его в Сирию. Возглавив группировку, Абдул Азиз начал строго карать сторонников Абу Салаха и отправлять их в тюрьмы, подконтрольные «Хайят Тахрир аш-Шам» по ложным обвинениям.

Но главное — новый лидер «Таухид валь-Джихад» перекрыл все денежные потоки, которые контролировал Абу Салах: оказывается, что «борцы за Ислам» не чурались взяток, рэкета и других способов получения денег, наживались на военных действиях в то время, как рядовые боевики посылались на убой. Сам же Абу Салах имел бизнес-связи в Дубае, в Турции и даже на Украине.

«Вот вам и весь джихад, — заявлял источник. — Эту кухню никому не показывают. В пропаганде все красиво и честно. А на самом деле в группе идет война за каждую копейку. Новых бойцов посылают, как пушечное мясо, в бой. А своих людей (руководство группировки. — Прим. ФАН) определяют в медиа и на «офисную работу». Даже кухня завалена родственниками высокопоставленных боевиков».

Как рассказал источник, зарплаты боевиков сильно упали по сравнению с 2016 годом — по 10–50 долларов на человека. Снабжение боевиков также оставляет желать лучшего: потери «Таухид валь-Джихад» в боях под Саракибом и Найрабом были вызваны тем, что у группы отсутствовали рации.

Сейчас, по данным источника, Абу Салах готовится создать новую группировку в Идлибе. На осколках «Таухид валь-Джихад» планируется создание новой «катибы», которая продолжит заниматься прибыльным бизнесом на крови. По некоторым данным, группировка может получить название «Джейш Мухаджир». Однако необходимо понимать, что все подобные группировки собираются мошенниками, которые под видом «джихада» строят бизнес на человеческом горе.

В этом и состоит секрет идлибских «незаконных вооруженных формирований»:

«Бараны умирают, а козлы делают деньги».

* Организации «Катиба Таухид валь-Джихад», «Аль-Каида», «Джамаат Таухид валь-Джихад», «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, «Исламское государство Ирака и Леванта»), «Джебхат ан-Нусра» («Фронт ан-Нусра», «Джебхат Фатх аш-Шам»), «Исламская партия Туркестана» («Исламское движение восточного Туркестана»), признаны Верховным судом Российской Федерации террористическими, экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России.

1 Организация запрещена на территории РФ.