Новый процесс по делу историка Соколова будут транслировать в Сети

Санкт-Петербург, 8 июня. Назначенный на 9 июня процесс по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет транслироваться в Сети. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«С целью обеспечения открытости и гласности правосудия, процесс по уголовному делу в отношении Олега Соколова, назначенный на 09.06.2020, будет транслироваться с трех камер (планов) в Интернет через нашу систему «Судебный портал», — говорится в сообщении.

Ссылка на трансляцию появится в Telegram-канале пресс-службы во вторник. Процесс начнется в 12.00 часов по московскому времени и будет проходить без слушателей.

В пресс-службе планируют вести фото- и видеосъемку заседания, если позволит суд.

Ранее рассмотрение дела Соколова отложили до июня в связи с ситуацией с коронавирусом. Слушание таких дел возможно только в очном формате, проводить их по видеосвязи не позволяет закон.

«Дейта» напоминает, что известный петербургский историк был задержан по подозрению в жестоком убийстве 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года. Мужчина был извлечен из воды напротив одного из домов на набережной реки Мойки, в рюкзаке при нем находились две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Специалисты московского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, которые проводили психолого-психиатрическую экспертизу в отношении Соколова, признали его вменяемым, отмечает «Царьград».