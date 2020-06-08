Адвокат Дацика рассказал о приговоре националисту

Санкт-Петербург, 8 июня. Адвокат националиста и бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика Дмитрий Баринов рассказал о приговоре суда и перспективах его подзащитного.

Заседание суда прошло в понедельник, был вынесен приговор Вячеславу Дацику. По словам адвоката, приговор оказался мягче, чем изначально запрашивало обвинение.

«Сторона обвинения просила назначить наказание в виде трех лет, суд назначил наказание в виде одного года. У нас есть десять дней для его обжалования. <…> По всей видимости, обжаловать не будем. Но окончательно этот вопрос мы решим после обсуждения с Вячеславом Валерьевичем», — цитирует «Пятый канал» слова Баринова.

В ближайшее время защита осужденного намерена подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО), сообщил адвокат.

В конце декабря Сланцевский городской суд Ленинградской области арестовал националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о нелегальном пересечении границы РФ. Он хотел помочь приятелю добраться до Эстонии на лодке, однако их задержали сотрудники Пограничной службы. Суд продлил срок содержания под стражей Дацика до 10 июня 2020 года. Ранее обвиняемый ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест или залог в 500 тысяч рублей.