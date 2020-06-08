Разлив нефти произошел в Ненецком автономном округе

Москва, 8 июня. Более 10 тонн нефти разлились в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, в результате разгерметизации скважины произошел разлив нефти на территории площадью 50 квадратных метров. Инцидент произошел на скважине Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе.

Разлив топлива был обнаружен в ходе пролета вертолета Нарьян-Марского объединенного авиаотряда над месторождением. Информация о разливе нефти передана в МЧС РФ. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели.