Организатор Moscow FemFest призвала развивать институт отцовства в России

Санкт-Петербург, 8 июня. В России нужно говорить о поддержке не только материнства, но и института отцовства, чтобы мужчины не боялись выращивать детей, сидеть с ними в декрете, считает кандидат философских наук Ирина Изотова, организатор фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest

«У нас ситуация такая, что дети автоматически к матери определяют. Некоторые сожалеют, что детей по решению суда определили к матери», — рассказала она в ходе дискуссии в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Изотова также указала на проблему гендерного неравенства, которая сейчас есть в РФ.

«В прошлом году Ольга Голодец (занимавшая в тот момент пост вице-премьера РФ) говорила, что зарплата женщин на 30% меньше, чем у мужчин. Этот вопрос нужно решать. Есть женщины, который говорят, что не могут продвинуться по карьере только из-за того, что они женщины», — добавила она.

Еще одна важнейшая тема — домашнее насилие, и пострадавшие тоже в основном женщины. Если говорить о гендерном неравенстве в сфере культуры, то здесь можно столкнуться с тем, что женщин представляют исключительно как сексуальный объект.

Изотова подчеркнула, что женщины должны иметь возможность работать и развиваться в разных областях, в том числе в политике, бизнесе, науке.