Юрист Соловьев объяснил популярность фейков о коронавирусе

Фейки — это элемент гибридной войны, которую Запад активно ведет против России руками как своих прямых наемников внутри нашей страны, так и тех, кто был одурманен его пропагандой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так он прокомментировал сообщение Генпрокуратуры РФ о том, что выявляемой в Сети недостоверной информации за период эпидемии COVID-19 стало в десять раз больше. В основном фейки касаются якобы сокрытия органами власти и медицинскими учреждениями реальных данных о масштабах эпидемии и ее жертвах, об организации государственного переворота, а также о переброске сотрудников силовых ведомств в крупные города для подавления «восстаний». При этом самое строгое наказание, которое грозит «фейкометам», — пять лет лишения свободы, если транслируемая ими информация привела к гибели людей или иным тяжким последствиям.

«Налицо результаты масштабной гибридной войны, — заявил юрист. — По сравнению с войной обычной она не в состоянии принести больших разрушений и не требует крупных финансовых вложений. Однако недооценивать гибридную войну не стоит, ведь, завоевывая умы людей, она позволяет тем самым захватывать целые государства без единого выстрела».

По словам эксперта, «в обычные времена» над грамотно составленными фейками работают целые «лаборатории» — чтобы ложь сработала, она должна быть «умной».

«Но теперь не нужно и этого: в условиях всемирного форс-мажора, коим является пандемия, все стало намного проще, — считает Соловьев. — Не нужно никаких изысканий, идеальная ложь лежит на поверхности: как отрицание самой инфекции, так и обвинения в адрес властей, что те скрывают данные о заболевших или неэффективно борются с эпидемией».

Юрист отметил, что разговоры о том, как с этим бороться, пошли уже в феврале. Тогда наиболее действенной мерой казалось уголовное преследование. Однако, по мнению эксперта, этот «путь» был бы слишком долгим. Уголовное разбирательство могло занять месяцы, в то время как бороться с преступниками, учитывая количество фейков, следовало как можно более быстрыми темпами.

«Механизм привлечения к административной ответственности оказался наиболее оптимальным, поскольку не требовал долгого периода досудебного разбирательства, которое в состоянии занять до двух месяцев, — напомнил собеседник ФАН. — Поэтому все происходило максимально оперативно: виновные штрафовались, а их деятельность при необходимости приостанавливалась. Оперативно принятые законодателями статьи Административного кодекса вооружили наших правоохранителей и поставили надежный заслон всякого рода выдумщикам».

Резюмируя, Соловьев отметил важность государственного информирования о статистике заболевших COVID-19. Такие сайты, как «Стопкоронавирус», не только позволили гражданам получать объективные, честные данные о пандемии, но и лишили «фейкометов» возможности бессовестно лгать.