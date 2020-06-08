Жертвами обстрела ПНС Ливии в Сирте оказались дети

Сирт, 8 июня. Видео жертв, погибших от огня протурецких боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, появилось в Сети.

Пользователь Twitter @abdo_alferjany разместил в своем аккаунте в Twitter видео, на котором зафиксированы последствия обстрела Сирта турецкими наемниками ПНС Ливии. Жертвами от огня боевиков оказались преимущественно дети.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об обстрелах домов местных жителей на западе Сирта — так один из жилых домов в Герара аль-Газахе был полностью уничтожен, мирные жители получили ранения, некоторые погибли.

Напомним, глава ПНС Ливии Файез Саррадж отказался от режима прекращения огня и перемирия с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) — в телефонном разговоре с одним из бригадных генералов, командующих фронтом в окрестностях Сирта, Саррадж поздравил его с «победой» при попытке наступления на город. Отметим, что при этом погибло более 50 боевиков, около ста получили ранения.

Так Файез Саррадж официально отказался от «Каирской декларации» в качестве мирной альтернативы продолжающимся вооруженным столкновениям в Ливии и заявил о своих намерениях к возобновлению попыток прорыва к Сирту.