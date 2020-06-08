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Африка

Жертвами обстрела ПНС Ливии в Сирте оказались дети

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Жертвами обстрела ПНС Ливии в Сирте оказались дети

Сирт, 8 июня. Видео жертв, погибших от огня протурецких боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, появилось в Сети.

Пользователь Twitter @abdo_alferjany разместил в своем аккаунте в Twitter видео, на котором зафиксированы последствия обстрела Сирта турецкими наемниками ПНС Ливии. Жертвами от огня боевиков оказались преимущественно дети.

Жертвами обстрела ПНС Ливии в Сирте оказались дети

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об обстрелах домов местных жителей на западе Сирта — так один из жилых домов в Герара аль-Газахе был полностью уничтожен, мирные жители получили ранения, некоторые погибли.

Напомним, глава ПНС Ливии Файез Саррадж отказался от режима прекращения огня и перемирия с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) — в телефонном разговоре с одним из бригадных генералов, командующих фронтом в окрестностях Сирта, Саррадж поздравил его с «победой» при попытке наступления на город. Отметим, что при этом погибло более 50 боевиков, около ста получили ранения.

Так Файез Саррадж официально отказался от «Каирской декларации» в качестве мирной альтернативы продолжающимся вооруженным столкновениям в Ливии и заявил о своих намерениях к возобновлению попыток прорыва к Сирту.

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