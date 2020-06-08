США проиграют в попытке разжечь «цветную революцию» на Кубе

Госдепартамент США планирует выделить 1,2 млн долларов на программу подготовки «новых кубинских лидеров», говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства. Проект предусматривает обучение кандидатов навыкам построения «гражданского общества» на Кубе.

Насколько эта новость должна волновать Остров Свободы? И способен ли Госдеп сделать что-то отличное от своих попыток насильственно сменить власть в Гаване, которые он не оставляет уже почти 70 лет? Разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Много кошельков для одной цели

Программы подготовки «молодых лидеров», призванных строить «гражданское общество» в стране-жертве, — многолетняя практика маскировки вмешательства Вашингтона во внутренние дела других государств. Как правило, такое «строительство» завершается очередной «цветной революцией», в которой активисты, прошедшие американскую выучку, принимают самое активное участие. Нередко, впрочем, легитимная власть в стране-жертве меняется в результате банального вооруженного переворота — тоже в интересах США.

На фоне прочей активности Госдепа, осуществляемой им непосредственно или через ассоциированные агентства, эти программы подготовки революционного актива выглядят достаточно скромно. Для сравнения, общий бюджет Агентства США по глобальным медиа (US Agency for Global Media, USAGM) в которое входят такие известные ресурсы, как «Голос Америки» и «Радио Свобода», в 2020 году составил без малого 628,1 млн долларов, в то время как на «молодых лидеров» по всему миру Вашингтон формально потратил лишь 28,5 млн долларов.

В бюджете Госдепа на 2020 год эта сумма разделена на три неравные части: ассигнования на страны Африки (17 млн долл.), программу для государств Юго-Восточной Азии (6,5 млн долл.) и средства по подготовке «молодых лидеров» в Центральной и Латинской Америке (5 млн долл.), куда и попадает Куба. Казалось бы, совсем небольшие деньги. Но это не так.

Бросается в глаза, что из программы «молодых лидеров» неожиданно выпадает Ближний Восток, который всегда являлся одной из главных точек приложения усилий Госдепа. Однако эти деньги просто размазаны под другими статьями бюджета. Например, для Афганистана, Ирака и Пакистана соответствующие расходы включены в «программы создания безопасности»: 712, 842 и 37 млн долларов соответственно. А для Сирии Вашингтон еще в прошлом году создал особую программу «поддержки местных органов власти и гражданского общества», на которую выделил без малого 75 млн долларов.

Еще одним каналом финансирования «гражданских активистов» по всей планете выступает Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID), чей бюджет на 2021 год запрошен в размере 19,6 млрд долларов. Расходы этого федерального ведомства, якобы осуществляющего «поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения и развитие демократии в развивающихся странах», хоть и были сокращены при президенте Дональде Трампе, по-прежнему составляют добрую половину от всех средств, подотчетных Госдепу (40,8 млрд долларов на 2021 год).

Впрочем, реальные расходы США на свою агентуру влияния стоит оценивать не по формальным статьям бюджета Госдепа или связанного с ним USAID, а по полной бюджетной росписи для той или иной страны, которую, кстати, Штаты скрупулезно ведут на специально созданном для пиара сайте. Этот проект дает некоторое представление о том, какие государства пользуются наибольшим вниманием Вашингтона.

Так вот, для Кубы расходы по статье «гражданское общество» с 2013 по 2020 годы составили почти 40 млн долларов. Причем эти деньги часто выделялись с сокрытием конечного получателя на острове.

От потепления к новому кризису

Конечно, на фоне расходов Госдепа на Украину (214,6 млн долларов в 2019 году) или Сирию (588,1 млн долларов) официальные траты Вашингтона на Остров Свободы выглядят скромно: 7–8 миллионов долларов в год. Но стоит учесть, что эта статья расходов американского внешнеполитического ведомства обладает завидной стабильностью.

В отличие от «оппозиционеров на пайке» из многих других стран, кубинские антиправительственные силы получают финансирование бесперебойно, из года в год, а не «от революции к революции». Их снабжение не прерывалось ни на месяц даже тогда, когда предыдущий американский президент Барак Обама пошел на временное сближение с Гаваной, восстановив в 2015 году дипломатические отношения с ней, прерванные еще в 1961 году.

При этом с торговым эмбарго, которое действовало с 1962 года и за отмену которого должен был проголосовать Конгресс, Обама уже ничего поделать не смог и лишь уныло продлевал его на протяжении всего своего президентства. Послабления коснулись разве что денежных переводов на Кубу, авиасообщения и круизной отрасли. Обама разрешил иммигрантам-кубинцам переводить своим родственникам деньги из Штатов без ограничений, в августе 2016 года было восстановлено регулярное авиасообщение между двумя странами, а в мае того же года из США на Кубу впервые за полвека отправился круизный лайнер.

Однако с приходом Трампа в Овальный кабинет Белого дома американская политика в отношении Острова Свободы сменилась на противоположную.

«Моя точка зрения в отношении Венесуэлы и в особенности Кубы значительно более твердая, чем у Болтона. Он меня часто сдерживает», — заявил «Большой Дональд» сразу после избрания.

Напомним, что тогдашний помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обоснованно считался одним из «ястребов» в новой администрации США. В отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа он часто использовал определение «тройка латиноамериканских тираний», с которой Штаты якобы должны вести непримиримую войну. В конкретных делах Болтон тоже не был «голубем»: он всячески лоббировал вступление в силу положений закона Хелмса-Бертона, позволившего представителям кубинской диаспоры требовать в судах компенсации за их собственность, национализированную Фиделем Кастро.

В октябре 2019 года Трамп резко уменьшил своим указом размеры денежных переводов кубино-американцев родственникам на острове. Заметим, что для тамошнего населения такие переводы являются весомой статьей дохода: после послаблений Обамы они составляли около 3,6 млрд долларов в год — почти столько же Куба зарабатывала на туризме. Трамп ограничил эту сумму одной тысячей долларов, причем перевод можно осуществлять лишь раз в три месяца. Кроме того, «Большой Дональд» вернул запрет на захождение на Кубу американских круизных судов, отмена которого продержалась всего три года.

Очевидно, что оба указа бьют в первую очередь по уровню жизни той части кубинского населения, которая либо получала переводы от родственников из США, либо была задействована в туристической отрасли.

Мир давно стал другим

Казалось бы, обе меры, подкрепленные выращиванием «новых кубинских лидеров» на пусть небольшие, но регулярные выплаты Госдепа, способны резко ухудшить ситуацию для официальной Гаваны. И кто-то в Вашингтоне, возможно, верит, что столь малыми средствами ему удастся вновь откинуть Кубу в 1990-е годы, на которые пришелся так называемый «особый период», усугубленный полным прекращением масштабных поставок нефти из России.

Тогда на острове действительно начался белковый голод, гражданская авиация практически прекратила полеты, сельское хозяйство снова стало использовать быков вместо тракторов и комбайнов, а горожане массово пересели с советских «Жигулей» на китайские велосипеды.

Однако сегодня кубинцы в гораздо большей степени интегрированы в мировое экономическое сообщество. Россия тоже давно оправилась от 1990-х, да и другие страны, включая не только близкую Венесуэлу, но и нефтеносный Иран, и конечно Китай, имеют теперь возможность вставить Вашингтону палки в колеса в любой точке Земного шара. Поэтому остров легко сможет компенсировать эффект от новых санкций Дональда Трампа, которые просто вернули взаимоотношения Кубы и США на пять лет назад.

Правда, открытое в Гаване посольство США пока еще действует. И все же его надежды на «будущих лидеров Кубы», на которых Вашингтон исправно выделяет миллионные гранты, выглядят иллюзорными, а попытка разжечь «цветную революцию» на Острове Свободы — обреченной на провал.