Путин поручил кабмину проработать создание единого сервиса по поиску работы

Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину РФ до 1 июля проработать создание единой информационной платформы по поиску работы. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещаний о текущей ситуации на рынке труда.

«Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся создания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости, в том числе о работе временного характера», — отмечается в тексте документа.

До 1 июля Кабмину РФ необходимо доложить о ходе выполнения поручения.