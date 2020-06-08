Владимир Долинский: Юлия Норкина — наша «родственница» по коту

Известный советский и российский актер, телеведущий Владимир Долинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал ушедшую из жизни журналистку и радиоведущую Юлию Норкину порядочным человеком, принимавшим все близко к сердцу.

«Да, мы друзья [с Норкиными]. Я могу все только хорошее о Юлии сказать. Замечательный, чистейший человек вообще. Честнейший, порядочный, все близко принимающий к сердцу, любую боль», — обратил внимание Долинский, говоря о покойной жене ведущего ток-шоу «Место встречи» Андрея Норкина.

Собеседник ФАН, который в минувшую субботу присутствовал на похоронах Юлии в подмосковном Пушкине, также рассказал, что он в каком-то смысле «породнился» с Норкиной.

«Она — наша «родственница» по коту, — отметил Долинский. — Я как-то на программе сказал ей, что у меня аллергия на кота и что мы не знаем [что делать]. И Юля ответила: «Владимир Абрамович, привозите, он будет нам как ваш подарок». И мой котик Персик у них живет».

После этого случая Долинские и Норкины стали больше общаться.

«Говорят же — «божий человек», — рассказал Долинский о редком качестве покойной, поразившем его. — Вот Юлия как раз и была божьим человеком».

5 июня стало известно о кончине супруги Андрея Норкина, ведущего общественно-политического ток-шоу «Место встречи», которое выходит в эфир по будням на канале НТВ, — теле- и радиоведущей Юлии Норкиной. Причиной смерти был назван инфаркт.

Церемония прощания с журналисткой состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине 6 июня, во время которой Норкин попросил не делать фотографий. При этом он сам позже выложил в социальных сетях снимок жены в гробу.