Гинеколог назвала идеальный возраст для первых родов

Москва, 8 июня. Первые роды у женщин проходят намного лучше и безопаснее в раннем репродуктивном возрасте, который длится до 35 лет. Об этом заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.

«Существует репродуктивный возраст: ранний репродуктивный — до 35 лет и поздний репродуктивный — после 35 лет и до менопаузы. Оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст до 35 лет», — пояснила эксперт.

Она также добавила, что у женщин в возрасте до 35 лет сохраняется овариальный резерв, а также еще не накоплены генетические поломки. По словам Абаевой, оптимальным временным промежутком между родами является период длительностью в два года. За это время женский организм полностью восстанавливается после рождения ребенка.

Абаева подчеркнула, что роды после 40 лет могут угрожать здоровью матери и ребенка. Кроме того, впоследствии таких родов возможно возникновение различных осложнений у матери и ребенка, передает радиостанция «Говорит Москва».