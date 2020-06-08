Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице до 1 октября

Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на 3 месяца — до 1 октября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ <…> обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года», — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 10 июня, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Росстат сообщил, что число безработных в России в апреле этого года достигло 4,3 млн человек, передает «Царьград». За месяц в качестве незанятых были зарегистрированы 1,3 млн человек, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Позднее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что по итогам мая безработица в стране еще несколько повысилась, но в то же время спрогнозировала рост занятости во втором полугодии.

Многие россияне этой весной потеряли рабочие места из-за пандемии коронавируса. Путин говорил, что наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля был отмечен в Тюменской, Калининградской и Вологодской областях, а также Чувашии и Бурятии. Наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения фиксировалась в Тыве, Кабардино-Балкарии, Республике Алтай и Бурятии.

Путин назвал рост занятости системным условием для стабилизации рынка труда. Добиться ее, по словам главы государства, можно за счет перезапуска предприятий, возвращения в нормальный ритм работы сферы услуг, общественного питания, гостиничного бизнеса и так далее.