В Госдуме рассказали о готовности российской армии защитить границы в случае вторжения НАТО

Российские войска готовы обеспечить защиту государственных границ и уверенность граждан в завтрашнем дне. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Красов, комментируя масштабные учения стран НАТО в Балтийском море.

Балтийский флот наблюдает

Балтийский флот РФ следит за учениями стран Североатлантического альянса в Балтийском море Baltops-2020. Об этом сообщает в понедельник, 8 июня, Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран Baltops-2020, проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частях Балтийского моря», — говорится в релизе.

Другие детали не приводятся.

Как ранее заявляла командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти, учения «не являются угрозой какой-либо стране» и, по ее мнению, не приведут к эскалации в отношениях с Россией.

Провокационный характер

Как отметил Андрей Красов, все Вооруженные силы России, включая Балтийский флот, готовы отразить возможную агрессию со стороны НАТО.

«Они готовы выполнять свои задачи не только на территории России, но и за ее пределами. Они готовы обеспечить незыблемость наших границ и безопасность граждан, чтобы они могли без страха смотреть в свое будущее. Говоря о выполнении задач за пределами страны, я в первую очередь имею ввиду участие в контртеррористической деятельности на многострадальной земле Сирийской Арабской Республики совместно с нашими коллегами из Ирана, Сирии и Турции», — пояснил Андрей Красов.

Политик заметил, что российские военные — профессионалы высокого уровня. Они настоящие патриоты Отечества. Поэтому ВС РФ выполняют задачи очень быстро и качественно.

«Последнее время очень часто стали проходить учения стран НАТО вблизи границ с Российской Федерацией. Кроме того, увеличивается количество военнослужащих Североатлантического альянса в европейской части, особенно это касается американских военных. Хоть НАТО и выдает себя оборонительной организацией, она такой не является. По мощи и силе в мире не существует никакой другой организации как НАТО. Против кого Альянс собирается бороться? Нас тревожит, что эти учения проходят вблизи наших границ. Мы неоднократно использовали различные площадки, в том числе и по линии военного ведомства, министерства иностранных дел, и заявляли о провокационном характере этих учений», — добавил Андрей Красов.

По мнению политика, учения носят антироссийский характер. Однако «партнеры» из НАТО Россию не слышат.

Ежегодные учения Baltops стартовали в воскресенье, 7 июня, и продлятся до 16 июня. Морские учения проводятся с 1972 года, в этом году в них примут участие Италия, Латвия, Литва, Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, США, Греция, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.