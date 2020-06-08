Путин заявил, что поправки в конституцию направлены на заботу о нуждающихся

Москва, 8 июня. Поправки в Конституцию РФ, которые затронут социальную сферу, рассчитаны на годы вперед и направлены на заботу о нуждающихся. Об этом заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с социальными работниками.

Национальный лидер обратил внимание, что милосердие, сострадание и взаимопомощь остаются непреходящими нравственными нормами для россиян.

«Эти ценности сформированы нашей историей, они в характере нашего народа, их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в конституцию особое внимание уделено именно социальной справедливости», — сказал Путин.

Он напомнил, что изменения основного закона закрепят госгарантии адресной социальной помощи граждан.

«Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума», — пояснил президент России.

По его словам, предлагаемые нормы «должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем».

Напомним, поправки в конституцию касаются множества сфер, в том числе укрепляют социальную роль государства и его обязанность по охране исторического наследия. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 1 июля.