Бригада СНА организовала тренировочный лагерь для боевиков близ Алеппо

Алеппо, 8 июня. Бригада СНА, действующая в интересах Турции, организовала тренировочный лагерь для сирийских наемников, чтобы впоследствии отправлять их в Ливию сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает арабское издание Аkhbarlibya 24.

Бригада Сирийской национальной армии (СНА) «Фейлак аш-Шам» организовала к северу от Алеппо тренировочный лагерь для наемников, отправляющихся воевать в Ливию против сил Ливийской национальной армии (ЛНА). «Учебный курс» длится в среднем две недели — за это время боевики учатся обращаться с оружием и работают над физической формой.

По информации от источников Аkhbarlibya 24 турецкие вербовщики прибегают к различным уловкам для того, чтобы пополнить ряды наемников. В частности, турецкие офицеры завлекают в ряды боевиков несовершеннолетних, манипулируя бедностью и обещая ежемесячную зарплату в две тысячи долларов США.

Ранее глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахман отмечал, что Турция отправляет в Ливию не только сирийских наемников, но и несирийских экстремистских боевиков, большая часть из которых находятся в международном розыске как террористы.

«Анкара передала новую партию из 400 боевиков из верных ей сирийских группировок, в результате чего общее количество призывников, прибывших на ливийскую территорию до настоящего времени, составило около 11 600 сирийских наемников, включая 200 детей. В то же время количество призывников, прибывших в турецкие лагеря для прохождения подготовки, составило около 2 500 человек», — отметил глава SOHR.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Сирийская обсерватория по правам человека располагает списком из 28 террористов «Исламского государства»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ), которые вступили в ряды ССА и в настоящее время сражаются в Триполи за интересы Файеза Сарраджа, возглавляющего так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари 21 мая на пресс-конференции продемонстрировал журналистам ряд видеозаписей с камер, установленных на турецком бронетранспортере Kirpi, который был захвачен в плен ЛНА. Камера запечатлела путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) до порта «Триполи», что является прямым доказательством нарушения оружейного эмбарго ООН со стороны Турции.

На другом видео зафиксирована тренировка боевиков ПНС под командованием турецких офицеров. Кроме того, не видео фигурировали сирийские наемники, количество которых в Ливии, по словам Мисмари, превысило 17 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.