Испытания вырабатывающей иммунитет к COVID-19 вакцины-йогурта начались в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Испытания вакцины-йогурта, которая будет вырабатывать в организме человека иммунитет к новой коронавирусной инфекции, стартовали в Институте экспериментальной медицины в Петербурге. Об этом рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии учреждения, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

По его словам, ученым уже удалось синтезировать ген коронавируса, и это позволило начать проводить эксперименты на мышах.

Суворов объяснил, что пробиотики — это полезные для человека бактерии, которые давно используются для выработки иммунитета к различным инфекциям, и сейчас специалисты хотят проверить, способны ли они производить антитела к COVID-19.

«Мы хотим заставить бактерию, которую используют в качестве пробиотика, производить белок коронавируса, чтобы имитировать инфекцию, инфекцию не вызывая. Таким образом, человек будет получать молочнокислый продукт в виде закваски, по вкусу похожий на ряженку, и одновременно вакцинироваться от инфекции», — пояснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Член-корреспондент РАН добавил, что степень эффективности подхода ученых станет понятна в течение нескольких месяцев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 не будет единой. По ее словам, препарат появится сразу в нескольких вариациях для разных групп населения, передает «ФедералПресс».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что вакцинация россиян может начаться уже осенью этого года, пишет «Царьград».