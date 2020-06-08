Баранец назвал провокационной статью Forbes о возможном военном конфликте РФ и НАТО

Военная инфраструктура НАТО по количеству вооружений в Европе превосходит российскую группировку войск, которая входит в Западный военный округ. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на прогноз журнал Forbes о скорой победе России над странами НАТО после того, как по решению президента США Дональда Трампа из Германии будет выведена часть американских войск. Журналисты указывают, что уменьшение контингента военнослужащих США на 9,5 тысячи приведет к ослаблению восточных границ НАТО.

Издание подчеркнуло, что наиболее уязвимы для «вторжения России» станут страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва. В Forbes пояснили, что если раньше российской армии могло понадобиться максимум 60 часов, то после сокращения американского контингента в Европе достичь пригородов Таллина и Риги можно будет значительно быстрее.

Американские журналисты обратили внимание на то, что на вооружении у России имеются порядка 760 танков, которые могут быть быстро переброшены к границам Прибалтики. У Альянса есть всего 130 танков, находящихся в этом регионе. По словам авторов статьи, даже при использовании всех танковых батальонов США европейские союзники НАТО ничего не смогут сделать против российской бронетехники, и в случае вооруженного конфликта они потерпят поражение.

Однако военный эксперт Виктор Баранец считает, что такие размышления журналистов издания Forbes выглядят не иначе как «пошлая провокационная демагогия НАТО».

«Это явная игра против того, чтобы Германия не соглашалась убирать ядерное оружие и оставила американский контингент на своей территории. Хотя Берлин уже давно давит на американцев по этому поводу, поскольку соседство в обнимку с американской ядерной бомбой вносит некоторый дискомфорт в жизнь немцев», — заявил Баранец в интервью ФАН. — Но американцы не собираются убирать свое ядерное оружие из Европы, поэтому сейчас идут тайные переговоры о том, чтобы перебросить атомные бомбы в Польшу. Варшава этому будет несказанно рада. Есть очень большая вероятность, что Польша станет ядерной страной по американским лекалам».

Небольшой американский контингент, который собираются убрать из Германии, представляет собой две бригады, замечает собеседник ФАН. Если эти войска «уберутся» с Германии, то, по мнению эксперта, это не изменит положение дел на европейском театре военных действий.

«За последние шесть лет военная инфраструктура НАТО увеличилась и по количеству вооружений в Европе — танки, самолеты, вертолеты, системы ПВО — превосходит нашу группировку, которая входит в Западный военный округ. Если в целом группировка НАТО в Европе по численности личного состава в 10–15 раз превышает [состав] Западного округа, то уход 9,5 тысячи военных США никоим образом не повлияет на военные позиции России на европейском континенте», — отметил он.

Как утверждает военный эксперт, западные аналитики продолжают также «скулить» о том, что у России большое количество танков. Однако собеседник ФАН заметил, что эксперты «ушло оговариваются», когда заявляют о возможности России перебросить бронетехнику к своим западным границам.

«У российской армии всего 12 тысяч танков и из них около 2,5–3 тысячи находятся в боевом состоянии. При этом они не все находятся на Западном округе, а «размазаны» по всей территории России. Разведка НАТО явно лицемерит и спекулирует, говоря, что у нас преимущество по танкам. Даже курсант знает, сколько танков находятся в Западном военному округе и какое их количество у НАТО сосредоточено неподалеку у Калининградской области и границ Белоруссии. Соотношение выглядит в пользу танковой армады НАТО. Более того, США еще не наелись танками в Европе и собираются располагать целую бригаду машин в Польше», — сказал Баранец.

Что касается «захвата Россией» Прибалтики, то это «типичный вой» хорошо натренированных «политических проституток», подчеркивает военный обозреватель.

«Они скулят перед миром, что российская угроза растет и вот-вот им на голову высадится 76-я воздушно-десантная дивизия, а по улицам Риги будут шастать российские танки. Это дешевая провокация. Мы знаем, что эти карликовые республики и такие армии не представляют для российской армии никакого стратегического или тактического интереса», — резюмировал он.

Напомним, 6 июня американский президент Дональд Трамп сообщил о намерениях вернуть на родину 9,5 тысячи военнослужащих из Германии и сократить численность американского военного контингента в стране до 25 тысяч человек. Берлин подверг критике решение президента США, отметив, что подобные споры выгодны России и Китаю.