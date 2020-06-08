Путин уверен, что эпидемию коронавируса удастся преодолеть

Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемию коронавирусной инфекции нового типа получится преодолеть.

По словам главы государства, это возможно благодаря социальным работникам, чья работа делает общество более добрым, сострадательным, цивилизованным. На встрече с социальными работниками госучреждений и НКО по видеосвязи Владимир Путин напомнил о последних событиях, связанных с пандемией коронавируса нового типа. Он обратил особое внимание на то, как люди откликнулись на чужую боль в сложных условиях.

«В этом тоже есть частичка результата прежних лет вашей работы. Мы за последние годы стараемся не только привлечь внимание к вашей деятельности, обратить на это внимание всего общества, но — может быть недостаточно — но все-таки стараемся и поддержать вас в ваших усилиях оказать помощь ближнему», — отметил лидер РФ.

Это, по словам российского президента, дало результат, благодаря которому страна с успехом проходит через сложные испытания, связанные с COVID-19. Владимир Путин выразил уверенность в том, что именно благодаря таким людям удастся преодолеть эпидемию.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее заявил, что коронавирус в России постепенно идет на спад.

О вспышке коронавируса нового типа стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире, напоминает Infox.ru. Власти российских регионов приняли ряд ограничительных мер, которые позволили замедлить распространение инфекции.