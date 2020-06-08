Москва, 8 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену коронавирусных ограничений в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня в Москве прекращается действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса.

Журналисты поинтересовались у Пескова, советовался ли Собянин с президентом РФ Владимиром Путиным перед снятием ограничений. В свою очередь Песков отметил, что введение и снятие эпидемиологических ограничений входят в полномочия главы региона и реализуются в координации с правительством РФ.

«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — пояснил он.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает семи миллионов человек. От коронавируса погибло более 402 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 476 тысяч случаев, около шести тысяч человек умерли. Более 230 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ был введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещалось покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.