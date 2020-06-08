Ученые раскрыли тайну смешения культур Швеции

Стокгольм, 8 июня. Шведские ученые заявили об окончании археологического исследования, которое позволило установить, как происходило межкультурное влияние на людей, живших в каменном веке на территории современной Швеции. Раскопки захоронений позволили установить три сосуществовавших культуры древних людей.

Согласно мнению научного сообщества скандинавского государства, история Швеции начинается с 12-го тысячелетия до н.э., когда стали таять северные полярные льды и появляться первые поселенцы.

По мнению археологов, первая культурная группа относилась больше к фермерской, вторая была связана с гончарным искусством, охотой и ловлей рыбы. Третью специалисты назвали культурой боевого топора, которая сочетала смешанную пастушью и крестьянскую.

Исследователи установили, что все три культуры различались по традициям и ритуалам, генетике и образу жизни. Несмотря на обособленное проживание представителей трех культур, в ямных керамических гробницах были найдены характерные элементы третьей культуры. Ученые пытались выяснить, почету это произошло.

В качестве примера влияния другой культуры ученые назвали положение людей в могилах — они лежали на боку с поднятыми костями, у некоторых были рядом боевые топоры.

Исследование показало, что найденные останки генетически не связаны с выходцами культуры топора. Они все были представителями однородной группы, близкой к охотникам-собирателям, пишет Planet Today.

Согласно принятой версии, древние фермеры попали под влияние представителей культуры топора, скорее всего, это произошло на фоне торговых отношений, а не миграции.