Донбасс сегодня: коронавирус убивает солдат Киева, ВСУ строят сеть блокпостов против ОБСЕ

Донбасс, 8 июня. Штаб силовой операции Киева готовит провокации на пункте пропуска с ЛНР. Украинские солдаты гибнут от коронавируса, руководство принимает срочные меры. Командование ВСУ продолжает бороться с деятельностью ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Запад Донецка обстрелян в минувшие сутки украинскими силовиками из крупнокалиберных пулеметов. По другим направлениям обороны республик Донбасса обстрелов не зафиксировано.

Коронавирус в ВСУ

По информации оборонного ведомства Донецкой Народной Республики, в частях украинской армии, дислоцирующихся в зоне конфликта, по-прежнему растет количество солдат и офицеров, инфицированных коронавирусом. В 57-ю и 128-ю бригады для изучения обстановки прибыли комиссии штаба оперативно-тактической группировки «Восток». Проверка выявила острую нехватку тест-систем, которые воруются военными с целью продажи местному населению. В отношении руководства бригад возбуждено восемь уголовных дел.

В указанные части прибыла также медицинская комиссия регионального санитарно-эпидемиологического отряда Харькова, в задачи которой входят нормализация обстановки и тестирование всего личного состава на COVID-19. Накануне в артиллерийском дивизионе 57-й бригады от вирусного заболевания умер сержант Лесик. Подразделение, в котором он проходил службу, закрыто на карантин. Перед его смертью в дивизионе работали журналисты «Радио Свобода», которых заверили, что личный состав здоров. Теперь корреспонденты подготовили обращение в Минобороны Украины с требованием заранее предоставлять группам СМИ достоверную информацию о количестве инфицированных бойцов в военных частях.

В районе Станицы Луганской ожидаются провокации ВСУ

Разведка Народной милиции ЛНР сообщает о подготовке противником провокации в районе контрольно-пропускного пункта вблизи Станицы Луганской. Руководство штаба Операции объединенных сил приказало штабам северной и восточной группировок ВСУ не допустить начала работы КПВВ и обвинить в срыве подразделения Народной милиции республик.

В район КПВВ уже приглашены журналисты украинских телеканалов, которые будут освещать запланированную провокацию. Суть мероприятий заключается в том, что Украина в одностороннем порядке откроет переход и пропустит в сторону ЛНР несколько десятков гражданских, которые начнут требовать открывать пункт пропуска на луганской стороне. Таким образом накануне очередного раунда переговоров контактной группы Киев планирует получить козырь в виде возможности обвинить власти республики в отказе пропустить на свою территорию мирных жителей.

Следует отметить, что открытие пунктов пропуска через линию разграничения — процесс, требующий согласования обеих сторон конфликта. Известно, что украинская сторона официально продлила ограничения по пересечению линии разграничения до 22 июня. Таким образом, выходит, что основной целью планирующейся провокации на 9 или 10 июня является не только обвинение ЛНР в создании предпосылок к гуманитарной катастрофе, но и срыв дальнейшего процесса взаимного согласования мер по открытию пунктов пропуска.

ОБСЕ становится реальной угрозой для ВСУ

Об этом свидетельствует информация, полученная корреспондентом ФАН в управлении Народной милиции ЛНР. Речь идет о мероприятиях противодействия украинских подразделений иностранным наблюдателям. В последнее время сотрудники ОБСЕ все чаще подлавливают украинские войска на перемещении запрещенной техники и других нарушениях Минских соглашений. С целью минимизировать риски, а также для полного контроля за перемещением патрулей миссии командование 30-й и 93-й механизированных бригад распорядилось оборудовать и установить дополнительные блокпосты в районах дислокации своих частей. И это несмотря на явную неукомплектованность передовых подразделений бригад.

Личный состав ВС Украины, задействованный в службе на данных блокпостах, обязан отслеживать перемещение патрульных автомобилей ОБСЕ. Кроме того, украинские военные, участвующие в мероприятиях противодействия иностранным наблюдателям, должны оповещать маневренные группы радиоэлектронной борьбы ВСУ и посты воздушного наблюдения о поднятии в воздух иностранных беспилотников. Далее уже в работу включаются рэбовцы, которые подавляют каналы управления БПЛА.

Напомним, ранее мы сообщали о принятом в штабе ООС комплексе мер по противодействию миссии иностранных наблюдателей ОБСЕ. Описанные выше шаги также являются частью масштабной операции по «обелению» украинской армии в зоне конфликта.