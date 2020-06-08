Защита животных и природы становится новой ценностью современной России

В случае изменения конституции — голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля — в основном законе России пропишут обязательства по защите экологии и животных. Как взрослело российское общество в своем ответственном отношении к природе и животному миру — в материале Федерального агентства новостей.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ коснется вопросов защиты окружающей среды. Так, поправки обяжут правительство принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия, а также снижения негативного воздействия на окружающую среду. К этому пункту «экологического взросления» мы шли через черное небо Красноярска и угольный снег в Кузбассе, тлеющие карьеры Сибая, прорыв дамбы в Якутии, обвал на Бурейском водохранилище, протесты из-за мусорных свалок, лесные пожары в Сибири, горящие торфяники под Москвой и разлив дизельного топлива в Норильске.

Раздельный сбор, запрет на сжигание мусора и законопроект о нефтеразливах

Поправки предлагается внести в статью 114 Конституции РФ, где будет прописано, что правительство России обязано осуществлять «меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; создавать условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».

В России, наконец, появилась социальная реклама на тему раздельного сбора мусора, движение активистов за раздельный сбор доросло до городских программ и установок контейнеров в каждом дворе. Мы одновременно учимся ответственному отношению на уровне себя и соседей и призываем к этой же ответственности государство.

В конце 2019 года Госдума приняла закон, расширивший понятие «утилизация отходов». Он совершенствует законодательство в сфере охраны окружающей среды — в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций, обязывает предприятия-загрязнители платить за негативное воздействие на природу. После принятия закона в Госдуме пообещали и дальше настаивать на дополнительных нормах, направленных на повсеместное внедрение раздельного сбора мусора, технологий глубокой переработки отходов и замкнутого цикла.

После масштабного разлива топлива в Норильске председатель комитета по экологии и охране окружающей среды ГД Владимир Бурматов предложил ускорить принятие поправок в законопроект о нефтеразливах. Документ, регулирующий порядок предупреждения и ликвидации разливов нефти, был внесен в Госдуму еще в январе 2018 года, но не был согласован профильным комитетом.

Ответственное отношение к животным

Другие изменения в Конституцию России коснутся защиты животных — поправками предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным. В статью 114 Конституции РФ может быть добавлен тезис о том, что правительство России «осуществляет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

«Ответственное обращение к животным — это общемировой тренд, который также коснулся и нашей страны, — обратил внимание в разговоре с ФАН Владимир Бурматов. — Он связан с экологизацией и гуманизацией, с более ответственным подходом к природе, к окружающей среде. Здорово было бы, если устремления граждан найдут свое отражение и в законодательстве».

По словам Бурматова, депутатам удалось за два с половиной года создать с нуля новую отрасль законодательства, которой вообще не было в России.

«Сейчас это законодательство не уступает другим странам, а где-то более совершенно, поскольку охватывает все сферы обращения с животными», — уверяет парламентарий.

Напомним, в 2018 году Государственная дума приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он был одним из самых ожидаемых общественностью, а работа над ним длилась целых восемь лет. Впрочем, этот закон все еще требует совершенствования в исполнении, о чем ранее рассказывал ФАН.

Дело не только в законе: за последние годы изменилось наше отношение к животным. Мы поняли, что если сосед жестоко избивает собаку или гималайского медведя заставляют танцевать в бродячем цирке — это ненормально. Что догхантеры не могут оставаться без наказания, а незаконно выловленных касаток надо освобождать и выпускать на волю. «Житель Арзамаса, обезглавивший котят голыми руками, приговорен к реальному сроку наказания» — такие новости в современной России становятся нормой, но раньше они заканчивались бы на формулировке «Житель Арзамаса обезглавил котят голыми руками».

В 2019 году в России открыли подвалы многоквартирных домов для бездомных кошек, а акция по кастрации и стерилизации животных SpayDay уже выходит на городской уровень во многих регионах страны: в 2020 году в ней приняли участие 462 клиники из 66 субъектов РФ, было проведено 7512 операций по кастрации или стерилизации (в том числе 1241 бесплатно). Помимо ветеринарных специалистов, акцию поддержали котокафе, приюты и кураторы животных, взявшие на себя роль местных координаторов акции SpayDay. По заявлениям зоозащитников могут проверить работу «Живого уголка» в парке «Сокольники» или условия содержания редкой ящерицы синеязычного сцинка в таганрогском мини-зоопарке — это уже норма современной России, и теперь ее могут прописать в Конституции РФ, как нашу новую ценность.

«Нам очень не хватало гуманного отношения к животным, зафиксированного в основном законе страны, — говорит Владимир Бурматов. — Это не просто строчка в конституции, здесь важнее то, что конституция сейчас становится документом прямого действия. Она потребует принятия изменений в 50 федеральных законов. А еще нужно будет привести в соответствие региональное законодательство и различные ведомственные акты. Если ответственное отношение к животным будет зафиксировано в основном законе страны, оно автоматом должны будет стать доминантой и для всех остальных нормативных актов, которые у нас в стране принимаются. Это означает, что любой нормативный акт, противоречащий этой статье конституции, будет антиконституционным. Я считаю, что мы сделаем очень большой шаг вперед, если 1 июля поддержим эту поправку, которая фиксирует ответственное отношение к животным в нашем главном законе страны».

Проявление цивилизованности

С новой поправкой об экологии и защите животных согласна и ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина. По ее словам, мы доросли до нее благодаря огласке жестокого отношения к домашним и диким животным.

«Молчать было уже просто невозможно, — сказала Базаркина в разговоре с ФАН. — Надо, чтобы и чиновники несли ответственность за отстрел краснокнижных животных. А эта безнаказанность догхантеров, которые ходят и раскидывают отраву?! У нас как говорится, «гром не грянет, мужик не перекрестится». Вот пока все это в огласку не вошло, не начались всякие пикеты и протесты, [ничего не менялось]. Решили все-таки заняться этим, слава Богу».

Российский президент Владимир Путин назвал «экологическую» поправку в Конституцию РФ проявлением цивилизованности. Тему бережного отношения к животным он обсудил с активистами и зоозащитниками в День эколога 5 июня.

«Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное и нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно», — отметил Владимир Путин, обращаясь к члену Общественной палаты Сергею Бурлакову.

Напомним, что поправки к Конституции РФ вступят в силу только после всенародного голосования в том случае, если их поддержит большинство граждан. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.