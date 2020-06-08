Евросоюз положительно оценил мирные инициативы Каира по урегулированию ливийского кризиса

Брюссель, 8 июня. В Евросоюзе одобряют «Каирскую декларацию» по мирному урегулированию кризиса в Ливии — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Питера Стано.

«Мы неоднократно требовали незамедлительного прекращения огня в Ливии. Это постоянная позиция <…> Есть только политическое решение, возможных военных решений не существует. Что касается египетской инициативы, то я могу заявить следующее: каждая инициатива, которая соответствует запущенному ООН процессу по установлению мира и стабильности в Ливии, является позитивной, но нет альтернативы политическому инклюзивному решению, это было достигнуто на берлинской конференции и подтверждено Совбезом ООН», — заявил Питер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар посетили в субботу Каир, чтобы обсудить с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси способы решения ливийского кризиса. Участники встречи пришли к выводу, что для восстановления мирной жизни в Ливии необходимо ввести перемирие на территории страны и начать переговорный процесс под эгидой ООН. Итогом беседы дипломатов стала «Каирская декларация», которую поддержали Россия, ОАЭ, Франция, США и несколько арабских государств.

Вместе с этим глава ПНС Ливии Файез Саррадж отдал приказ продолжать наступление на Сирт и аль-Джуфру, тем самым отказавшись от перемирия с ЛНА и урегулирования ситуации в стране. Триполийские бандформирования открыли огонь по гражданскому населению Сирта, в результате которого были уничтожены жилые дома и погибли мирные жители.