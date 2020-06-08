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Джиган опубликовал трогательный снимок с Оксаной Самойловой

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Джиган опубликовал трогательный снимок с Оксаной Самойловой

Москва, 8 июня. Рэпер Джиган поделился в Сети совместным снимком с супругой Оксаной Самойловой. Трогательное фото музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте на фоне разговоров о разводе звездной пары.

На кадрах знаменитости позируют вдвоем на загородном участке. Примечательно, что Самойлова сменила цвет волос, перекрасившись в блондинку.

«Моя королева», — подписал снимок Джиган, пометив запись хэштегом #forever.

В комментариях поклонники задались вопросом, значит ли появление таких кадров, что Самойлова простила Джигана. Некоторые пользователи высказывают предположения, что история с разводом является частью пиар-кампании супругов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя королева???????????????????? #forever

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«Ничего непонятно, но очень интересно», «Вообще ничего не понимаю. Они помирились или нет? Пояснительная бригада нужна», «Очень красивая пара! Цените свою любовь! Это самое дорогое, что есть, ваша семья!» — отметили фолловеры.

В конце мая Самойлова опровергла слухи о воссоединении с Джиганом. По словам модели, они живут вместе, но, несмотря на это, бракоразводный процесс продолжается, передает «Культуромания».

Скандалы сопровождают Джигана с начала года, когда он попал в американскую наркологическую клинику сразу после рождения четвертого ребенка. Вернувшись из США, артист не стал соблюдать двухнедельную самоизоляцию, а вместо этого устроил вечеринку для друзей. Вскоре он вновь оказался на реабилитации, сообщает Ura.ru.

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Источник: Instagram
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