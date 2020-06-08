Джиган опубликовал трогательный снимок с Оксаной Самойловой

Москва, 8 июня. Рэпер Джиган поделился в Сети совместным снимком с супругой Оксаной Самойловой. Трогательное фото музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте на фоне разговоров о разводе звездной пары.

На кадрах знаменитости позируют вдвоем на загородном участке. Примечательно, что Самойлова сменила цвет волос, перекрасившись в блондинку.

«Моя королева», — подписал снимок Джиган, пометив запись хэштегом #forever.

В комментариях поклонники задались вопросом, значит ли появление таких кадров, что Самойлова простила Джигана. Некоторые пользователи высказывают предположения, что история с разводом является частью пиар-кампании супругов.

«Ничего непонятно, но очень интересно», «Вообще ничего не понимаю. Они помирились или нет? Пояснительная бригада нужна», «Очень красивая пара! Цените свою любовь! Это самое дорогое, что есть, ваша семья!» — отметили фолловеры.

В конце мая Самойлова опровергла слухи о воссоединении с Джиганом. По словам модели, они живут вместе, но, несмотря на это, бракоразводный процесс продолжается, передает «Культуромания».

Скандалы сопровождают Джигана с начала года, когда он попал в американскую наркологическую клинику сразу после рождения четвертого ребенка. Вернувшись из США, артист не стал соблюдать двухнедельную самоизоляцию, а вместо этого устроил вечеринку для друзей. Вскоре он вновь оказался на реабилитации, сообщает Ura.ru.