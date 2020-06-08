Стало известно, кто будет вести программу «Место встречи»

Программа «Место встречи» на телеканале НТВ временно будет выходить с одним ведущим — Иваном Трушкиным. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал участник передачи, вышедшей в прямой эфир 8 июня.

По словам собеседника ФАН, перед тем, как начать программу, Трушкин выразил от имени редакции соболезнования своему коллеге и соведущему Андрею Норкину, чья жена Юлия скоропостижно скончалась 4 июня.

«Трушкин будет в ближайшее время вести «Место встречи» один, значит это ненадолго [отсутствие Норкина в телеэфире], — заявил источник ФАН.

Напомним, что журналист, теле- и радиоведущая Юлия Норкина умерла от инфаркта на 53 году жизни. Вместе с супругом она вела на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут» и «Простыми словами».

4 июня Норкин внезапно покинул запись программы «Место встречи». Впоследствии выяснилось, что в этот момент ему сообщили о смерти супруги.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — написал Андрей Норкин на своей станице в соцсети Facebook, прикрепив к посту фото жены с ежиком на руках.

В ряде источников вскоре появились сообщения о том, что Норкина якобы покончила с собой, однако друг семьи, хорошо знавший покойную, опроверг данное утверждение.

Юлия Норкина, скоропостижно ушедшая из жизни в возрасте 53 лет, вела вместе с супругом на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут» и «Простыми словами». Церемония прощания с журналисткой состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине 6 июня. Организацию похорон Юлии Норкиной взял на себя ее сын от первого брака Александр. Среди тех, кто приехал попрощаться с погибшей, были не только родственники, но и немало известных людей. В частности — ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов, журналист ВГТРК Эрнест Мацкявичус с супругой, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, певец Джанго и многие другие.

Юлию Норкину похоронили на Новодеревенском кладбище рядом с ее отцом, Геннадием Рыбаковым — их могилы находятся на одном участке.