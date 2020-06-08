Политолог Ищенко объяснил, как Киев загоняет себя в заранее «проигранный порочный круг»

Киев, 8 июня. Киевские власти, пытающиеся нахрапом сменить руководство в регионах, сами загоняются в порочный круг противостояния с субъектами и не смогут одержать победу над ними. В этом уверен политолог Ростислав Ищенко.

Мэр Одессы Геннадий Труханов недавно заявил, что люди из команды президента Украины Владимира Зеленского ищут ему конкурента среди наиболее влиятельных и популярных представителей морского города. При этом он добавил, что не переживает по этому поводу, поскольку считает себя в разы успешнее любого потенциального претендента.

Ищенко напомнил, что подобные кампании на Украине ранее разворачивались против коллег Труханова из Киева, Днепропетровска и Харькова. Однако Виталий Кличко, Борис Филатов и Геннадий Кернес все еще находятся на местах.

«Уверенность Труханова в своих силах станет более понятной, если мы вспомним, что это не первая попытка команды Зеленского заменить популярного мэра в богатом городе. До Труханова уже были кампании против Кличко (Киев), Филатова (Днепропетровск) и Кернеса (Харьков). И все они закончились ничем», — написал Ищенко в материале для портала «Украина.ру».

Политолог заметил, что киевские власти ведут борьбу исключительно с теми мэрами, которые контролируют серьезные материальные ресурсы. Они не в состоянии давать регионам что-либо, но имеют большое желание получать с них выгоду.

«Центральная власть, испытывая хронический, к тому же нарастающий, недостаток ресурса, логически пришла к желанию изменить пропорции раздела региональных доходов в свою пользу. Несложно предположить, что такой подход совершенно не устроил региональные элиты», — объяснил он.

По мнению Ищенко, действующий нахрапом Киев собственноручно загоняет себя в заранее «проигранный порочный круг» противостояния с регионами, одержать победу в котором ему не суждено.

Эксперт подчеркнул, что ни в одной стране мира управление каким бы то ни было регионом невозможно без поддержки местных элит — «присланные из центра «варяги» в таком случае просто провисают». Киев не только не имеет этой поддержки, но и провоцирует эти локальные элиты на смену регионального элитного консенсуса на межрегиональный. Он резюмировал, что в такой ситуации центр становится общим врагом для всех.