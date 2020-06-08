Захарова напомнила о вселенском позоре США, решивших научить Пекин управлять Китаем

Москва, 8 июня. G7 заявила о намерении научить Пекин управлять своим государством, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала в Facebook, напомнив о вселенском позоре США.

По ее словам, государства «Большой семерки» согласовывают текст возможного совместного заявления с требованием к Китаю. Они хотят заставить его пересмотреть свое решение о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга.

По данным средств массовой информации, документ призовет Пекин уважать принцип «одна страна — две системы», который действует в отношении Гонконга как специального административного района КНР.

Захарова указала на абсурдность ситуации.

«То есть после всего этого вселенского позора дисфункции либерально-демократической системы, где роль всех четырех не сработавших ветвей власти смогло сыграть только оружие, они решили научить Китай управлять государством?» — подчеркнула она.

Напомним, президент США Дональд Трамп ошарашил весь мир, объявив о своем желании видеть на предстоящем в сентябре саммите «Большой семерки» Россию, Южную Корею, Индию и Австралию. Инициативу американского лидера не поддержали Великобритания и Канада, которые заявили об отсутствии «перемен в поведении Москвы, которые могли бы послужить оправданием для ее повторного принятия». Однако международному сообществу гораздо интереснее узнать, что по поводу предложения Трампа думают не в Лондоне или Оттаве, а в Москве, пишет китайское издание Global Times.

Россия, в принципе, не продемонстрировала никакой реакции на рациональное, но весьма неожиданное высказывание главы Соединенных Штатов. Обозреватель Global Times считает, что столь хладнокровная позиция властей РФ обусловлена тремя причинами.