Картель Лос Сетас: наркобароны-спецназовцы, которых боятся сильнее смерти (18+)

Данный текст не является пропагандой наркотических средств и не пропагандирует культ насилия и жестокости, носит исключительно информационный характер. Все описания насильственной смерти, пыток и издевательств над людьми являются вынужденной мерой, чтобы дать читателю наиболее полное представление о криминальной и античеловеческой деятельности мексиканских наркокартелей.

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Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» специально для проекта «Антитеррор» рассказывает про самый жестокий из всех существующих мексиканских наркокартелей, а также объясняет, в чем смысл культа Святой Смерти, и кто входит в ряды бывших наемников картеля Гольфо.

Впервые о картеле Лос Сетас (исп. Los Zetas) заговорили за пределами Мексики в 2010 году. 24 августа в городе Сан-Фернандо мексиканского штата Тамаулипас произошла массовая бойня. Наемники картеля казнили 72 нелегальных мигранта (58 мужчин и 14 женщин), пересекавших границу во владениях Лос Сетас без разрешения.

Среди них были граждане Бразилии, Сальвадора, Гватемалы, Эквадора, Венесуэлы и Гондураса. Ехали все они, к слову, на рейсовом автобусе, который остановился по требованию наемников, а вовсе не пробирались тайком через кусты.

Лос Сетас отвезли пленников на ранчо в Сан-Фернандо, поставили на колени перед стеной и убили выстрелами в затылок. Только один, получивший выстрел в шею, смог притвориться мертвым и сбежать. Он сообщил, что Лос Сетас предложили всем перед смертью вступить в их ряды в качестве сикарио (исп. «убийц») и получать около 1000 долларов США каждые две недели.

Власти Мексики скорбно покачивали головами, президент Фелипе Кальдерон заявлял, что выражает сочувствие семьям погибших и не может поверить в тот ужас, который происходит в Тамаулипасе. По словам мексиканского президента, такие чудовищные вещи никогда не должны повторятся.

Но уже в 2011 году произошла вторая бойня в Сан-Фернандо. На этот раз Лос Сетас похитили 193 человека (мексиканцев и американцев), заподозрив их в связях с картелем Гольфо. Всех женщин изнасиловали и убили, а мужчинам устроили «гладиаторские бои». Пленникам раздали ножи и мачете, а затем велели убивать друг друга. Все выжившие автоматически вступали в отряд сикарио Лос Сетас.

Это было не первое и не последнее массовое убийство, совершенное членами наркокартеля Лос Сетас, но именно после расправ в Тамаулипасе другие картели, такие как Синалоа, Гольфо и Ла Фамилиа Мичоакана наравне с мексиканским правительством признали Лос Сетас своими врагами, а также соперниками в наркобизнесе, поневоле уступив им часть американо-мексиканской границы и кровавой славы.

Появление наемников Z

В 1999 году лидером картеля Гольфо (он же картель Залива) стал Осиэль Карденас Гильен. Его конкуренты, между тем, восприняли смену руководства как повод заявить права на территории, принадлежащие картелю Гольфо и попытаться отобрать их силой.

Для защиты организации и своего статуса Гильен нанял Артуро Гусмана Десену, отставного лейтенанта, пять лет прослужившего в спецподразделении мексиканской армии Grupo Aeromovil de Fuerzas Especiales (GAFE). Правда «нанял» в данном случае не совсем верное слово - Гусман Десена, которому на момент дезертирства из GAFE был всего 21 год, еще во времена армейской службы получал взятки от наркокартелей и оказывал Гильену различные услуги.

Одним из первых заданий Артуро Гусман Десена в GAFE стало подавление восстания сапатистов в штате Чьяпас. После того, как бойцы подразделения ликвидировали 34 восставших, отряд Гусмана Десены захватил в плен остальных. Позже их тела с отрезанными носами и ушами были найдены на берегу реки.

По приказу главы картеля Гольфо, желавшего заполучить лучших из тех, кто умеет держать оружие, Гусман Десена, недолго думая, отправился прямиком к бывшим сослуживцам.

Вскоре в распоряжении Гильена оказались 38 бывших военнослужащих. Большинство дезертировали из GAFE. Новые наемники картеля Гольфо получили позывные «Z» с личными порядковыми номерами по аналогии с радио-кодами, принятыми в GAFE. Сам Гусман Десена использовал позывной Z-1.

Под руководством Артуро Гусмана Десены наемники картеля Гольфо обеспечивали безопасность лидера картеля. После укрепления своего статуса, Гильен стал поручать группировке другие задачи - похищения, вымогательства, казни врагов картеля, обеспечение безопасности поставок кокаина и, конечно же, пытки.

Получив от Гильена карт-бланш на любые способы «выбивания» информации, члены Лос Сетас стали выдирать пленникам зубы, отрубать пальцы, а перед смертью вырывать глаза.

Окончательно завоевать доверие лидера картеля Гольфо и стать его правой рукой у Артуро Гусмана Десены получилось после того, как он убил бывшего друга и союзника Гильена - Анхеля Сальвадора Гомеса Эрреру.

После ареста основателя картеля Гольфо Хуана Гарсиа Обрего, Гильен и Эррера успешно захватили власть, заполучив все финансовые активы картеля и поставщиков кокаина из Гватемалы. Позже из-за постоянных просьб о денежных займах Эррера стал вызывать у Гильена недовольство.

В середине 1999 года после церемонии крещения дочери Гильена (крестным которой стал, кстати, Эррера) глава картеля Гольфо предложил прокатиться на новой машине. Артуро Гусман Десена был на заднем сиденье и выстрелил Эррере в затылок. Тело бывшего союзника и крестного своего ребенка Гильен бросил разлагаться в машине на пустыре. А Гусман Десена получил прозвище Мата Амигос (то есть «Друг-убийца»). В числе приближённых к лидеру Гольфо Гусман Десена оставался до своей смерти в 2002 году.

В Сети опубликованы две версии гибели одного из лучших вербовщиков картеля Гольфо и первого командира Лос Сетас. По одной из них, Артуро Гусман Десена оказал сопротивление при аресте и был застрелен мексиканским солдатами в одном из ресторанов Тамаулипаса в 2002 году.

Во второй версии также фигурирует ресторан в Тамаулипасе, вот только застрелен Гусман Десена был Вооруженными силами Мексики по заказу членов Лос Сетас. В частности, Эриберто Ласканы Ласканы, Z-3, и его приспешников.

Большей популярностью пользуется первая версия, однако после смерти Артуро Гусмана Десены и ареста Z-2, Роджелио Гонсалеса Пизаны, в 2004 году, бразды правления Лос Сетас перешли в руки именно Эриберто Ласканы Ласканы.

Руководители

При Эриберто Ласкане Ласкане Лос Сетас стали тем, кем являются сейчас, постепенно выходя из-под контроля картеля Гольфо. Возможно, они почувствовали свободу после ареста лидера картеля Гольфо Гильена в 2003 году.

Артуро Десена сформировал основной «костяк» первых Лос Сетас, однако он не был главой картеля, скорее командиром отряда наемников и очень хорошим вербовщиком. При Десене отряд Сетас не имел собственных целей и лишь обеспечивал деятельность картеля Гольфо.

Все изменилось при Эриберто Ласкане Ласкане или, как его еще звали, «Палаче» (El Verdugo). Симпатичное прозвище наркобарон получил не просто так - на своем личном ранчо Ласкана держал тигров и львов, которым скармливал пленников Лос Сетас. Неизвестно, вдохновился ли он когда-то Пабло Эскобаром, державшим для этих целей крокодилов и бегемотов, но в амбициях Ласкана точно не уступал колумбийскому наркокоролю.

Ласкана также служил в GAFE, вместе с Гусманом Десеной подавлял восстание в Чьяпасе, а уже после занимался борьбой с наркокартелями на севере Мексики. С наркотрафиком Ласкана боролся настолько успешно, что когда в 1998 году полиция Тамаулипаса задержала его с 325 килограммами марихуаны, он был практически сразу отпущен на свободу. Правда, наркотики при этом все равно конфисковали. Спустя некоторое время после данного инцидента Ласкана покинул военную службу и присоединился к картелю Гольфо.

Возглавив Лос Сетас, Ласкана добился того, что уже к 2008 году о группировке заговорили как о самостоятельной единице в наркобизнесе. Эриберто Ласкана начал приглашать в ряды Лос Сетас не только бывших и действующих мексиканских военных, но также каибилесов (гватемальский спецназ Kaibiles), «коричневых беретов» из специального подразделения армии Гватемалы, полицейских, а также отдельных представителей уличных банд.

Также Ласкане принадлежала идея создать региональные ячейки Сетас, специализирующихся помимо наркоторговли на иных сферах деятельности. Ими стали, в частности, секс-торговля в штате Мехико и на мексикано-американской границе, а также производство авокадо в Мичоакане.

Кроме того, именно Ласкана заключил союз с картелями братьев Бертран-Лейва и картелем Хуареса, очень кстати поссорившимися с картелем Синалоа. В итоге, на пике «правления» Ласканы картель Лос Сетас располагал более чем 10 000 боевиками от Рио-Гранде до Гватемалы.

Однако даже «Палачу» Ласкане оказалось далеко до Мигеля Анхеля Тревиньо Моралеса, Z-40. После смерти Ласканы Моралес, никогда не служивший в армии и попавший в Лос Сетас прямиком из уличной банды, стал новым лидером.

Он расширил обороты торговли «живым» товаром картеля, поставляя уже не только девочек в бордели, но и детей для пересадки органов или в личное рабство. Моралес лично тренировал будущих сикарио, вербуя детей из американского города Нуэво-Ларедо и, как поговаривают, любил перед сном кататься на машине по городу, убивая кого-нибудь ради успокоения нервов.

Также именно Моралес придумал фирменный метод убийства Лос Сетас под названием «тушенка» - живого человека помешали в бочку с маслом, которую тут же ставили на огонь.

Впрочем, несмотря на повадки настоящего маньяка, а скорее благодаря им, Моралес ухитрился значительно укрепить влияние картеля после очередной нарковойны с Гольфо, Синалоа и Ла Фамилиа. На сегодняшний день, несмотря на то, что Моралес находится в заключении в мексиканское тюрьме Пуэнте-Гранде, он до сих пор считается действующим лидером Лос Сетас.

Состав

В первоначальный состав группы наемников Лос Сетас входили 38 (по отдельным сведениям – всего 30) дезертиров GAFE во главе с Гусманом Десеной. Позже, после расширения картеля, завербовали бывших солдат особого подразделения армии Гватемалы – «коричневых беретов», также известных как Каибилес.

Принято считать, что Артуро Гусман Десена и первый состав Лос Сетас покинули вооруженные силы Мексики исключительно из-за более высокой зарплаты. Однако это не совсем верно. И Артуро Гусман Десена, и Эриберто Ласкана Ласкана работали на картель Гольфо еще в период прохождения службы в GAFE. Каналами поставок кокаина они, конечно, не руководили, но в нужный момент могли закрыть глаза на передачу партии наркотиков или предупредить о грядущей спецоперации GAFE, созданной в том числе для борьбы с деятельностью наркокартелей.

К слову о деньгах – зарплата в GAFE, являющегося элитным подразделением Мексиканской армии, значительно превышала средний уровень зарплаты мексиканских военнослужащих и полицейских. По некоторым мнениям, оставив службу Гусман Десена и другие не слишком увеличили свой заработок.

Вместе с тем, в конце девяностых годов наметилась тенденция к «чистке» рядов. Курс на борьбу с наркокартелями, взятый мексиканским правительством под конец президентства Эрнесто Седильо, предполагал отсутствие в армии и полиции подозрительных элементов, в связи с чем и Гусману Десене, и Ласкане, и остальным «сетасам» оставаться в GAFE было попросту небезопасно.

Большинство членов отряда Лос Сетас покинули GAFE не просто так, а прихватили с собой несколько крупных партий оружия и экипировки.

Все военнослужащие этого элитного подразделения проходили специальную подготовку на военных базах ЦРУ Соединенных Штатов Америки совместно с американскими и израильскими спецназовцами. Служащие GAFE также проходили обучение в Институте Западного полушария по сотрудничеству в сфере безопасности, ранее известному как «Школа Америк».

«Школа Америк» — весьма интересное учебное заведение со специфической репутацией. Еще со времен «холодной» войны она готовила кадры для управленческой и военной элиты стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Кадры, которые должны были поддерживать антикоммунистические и диктаторские режимы на данных территориях. Финансирование деятельности учебного заведения по сей день осуществляется Правительством США.

Среди выпускников «Школы Америк» - Мануэль Норьега, Леопольдо Галтьери, Хуан Веласко Альварадо, большинство офицеров силовых структур Аугусто Пиночета и другие весьма интересные личности.

Иерархия

В иерархии картеля Лос Сетас наблюдаются некие отличия от классической структуры обычных картелей. Принято считать, что такие особенности вызваны тем, что большинство членов Лос Сетас являются военнослужащими.

Первый уровень Лос Сетас- это «соколы». По большей части, это подростки, которые патрулируют улицы, а также мелкие наркодилеры.

На втором уровне находятся «кобры». Иногда их называют L. Отвечают за определенную зону распространения наркотика, как правило, вооружены. В большинстве своем, «кобрами» являются представители более мелких группировок и банд в составе картеля.

На третьем уровне — Новые Лос Сетас. Вот здесь уже появляются лица с военной подготовкой - первоначально только бывшие военнослужащие из армии Гватемалы, участвуют в зачистках и разборках с местными преступными группировками.

На четвертом уровне находятся «Старейшие Кобры» или «Старейшие L». Как правило, это наркобароны-управленцы, занятые в легальном бизнесе и курирующие ту или иную часть региона. Предположительно, далеко не все из них имеют военную подготовку.

Пятый уровень состоит из «Старых Сетас». Это первоначальный состав Лос Сетас, те, что дезертировали из GAFE и присоединились к Артуро Гусман Десене в конце 1990-ых годов. Также могут входить некоторые бывшие члены картеля Гольфо. Численный состав - около сорока человек.

На каждом уровне также присутствуют информаторы, адвокаты, бухгалтеры, врачи, инструкторы по физической подготовке, а также отряд убийц в качестве личной охраны каждого командира. Бухгалтеры рассчитывают заработную плату, помогают отмывать доходы, ведут учет и закупают все самое необходимое. В их обязанности также входит перевод денежных средств на счета государственных органов или компаний, сотрудничающих с Лос Сетас.

Примечательно, что все пойманные члены Лос Сетас не принимают наркотиков, не употребляют алкоголь и не курят. Практически все получали фиксированную заработную плату за определенный промежуток времени, а не за каждую успешно выполненную операцию.

Помимо прочего, члены Лос Сетас основную часть средств тратят на экипировку, оружие и тренировки. Отдельная статья расходов - обустройство так называемых «безопасных домов», где можно скрыться в случае опасности со стороны правоохранителей или членов враждебных наркокартелей. Кроме «безопасных домов» значение придается содержанию складов для хранения наркотиков, тренировочных лагерей, тюрем, а также пыточных камер.

Удивительно, но в картеле Лос Сетас порицается роскошь, по крайней мере, среди большинства его членов. Наркобароны не разъезжают на шикарных автомобилях, не сорят деньгами в ночных клубах и пропагандируют спартанские условия жизни. По сравнению с представителями той же итальянской мафии или русскими «братками» из 90-ых, члены Лос Сетас ведут себя почти по-монашески. Это лишний раз заставляет задуматься над общими целями и силой мотивации членов картеля, а также о том, какое наказание может грозить за непослушание и расточительность.

Помимо неприхотливости, другой чертой характера идеального члена Лос Сетас считается абсолютное хладнокровие. К примеру, отрезать жертве голову полагается без лишних эмоций, даже если эта жертва ребенок. Впрочем, в случае с Лос Сетас ребенок мог быть не только жертвой, но и полноправным членом отряда сикарио.

Культ Санта-Муэрте

В начале 2012 года в своих показаниях некоторые пойманные члены картеля Лос Сетас стали упоминать о ритуалах и человеческих жертвоприношениях, совершаемых в честь Святой Смерти или Санта-Муэрте. Наибольшее число последователей данного культа находились в ячейке Лос Сетас в Техасе.

La capilla de los #Zetas en el penal de #TopoChico Monterrey, Nuevo León. Una construcción a la Santa Muerte. pic.twitter.com/q5sFbAG2MD — Marco A Coronel (@marcocoronel) October 4, 2019

Крис Диас, агент американского Управления по борьбе с наркотиками, дал показания во время судебного процесса над одним из лидеров техасских «сетас», Херардо Кастильо. Диас сообщил, что Кастильо и его люди поймали подростка Альфонсо Авилеса, который якобы являлся членом картеля Синалоа. В качестве наказания за вступление не в те ряды, Лос Сетас убили Авилеса и его друга, вскрыв им животы, а их кровью окропили статую Святой Смерти, чье святилище находилось в подвале одного из «безопасных домов».

Позже Диас упомянул, что члены картеля также пили эту кровь из стопок для текилы. Однако в поедании человеческой плоти, а также в любви к кровавым коктейлям признался только последний официальный лидер Лос Сетас — Мигель Анхель Тревиньо Моралес, отбывающий срок в мексиканской тюрьме Пуэнте-Гранде.

Служители католических церквей в Мексике к культу Святой Смерти (алтари которой порой находятся в самих храмах) относятся весьма либерально, если поклонение не предполагает кровавых жертвоприношений. Принято считать будто бы в большинстве своем Святой Смерти поклоняются только члены наркокартелей, грабители и проститутки, однако это не так.

Начиная с развязанной Лос Сетас в 2004 году нарковойны с членами других картелей, число последователей Санта-Муэрте значительно возросло. В какой-то момент количество поклонников Святой Смерти стало таким же, как у Девы Марии Гваделупской, покровительницы Мексики. Примечательным фактом является то, что Санта-Муэрте считается темной ипостасью Гваделупской Девы, этакой «плохой девочкой».

This is one of México City’s churches of La Santa Muerte (Holy Death), the saint of the dispossessed, the one you turn to when you have nowhere else to go. A friendly kitty hopped in my lap when I sat down; I took it as a sign that La Santísima Muerte didn’t mind my presence. pic.twitter.com/c671Ey9zHi — A. C. Kaminski (@ac_kaminski) November 21, 2019

Вера в Святую Смерть - весьма удобная вещь. У нее можно просить все, что угодно и молить об успехе в любом деле, как законном, так и не очень. Особую любовь она снискала у матерей наркобаронов, наемников и арестантов. А также у тех, чьи близкие пропали без вести во время нарковойны.

Более половины молитв в адрес Санта-Муэрте включают в себя петиции с конкретным перечислением вреда определенным людям. Образ Святой Смерти включает в себя весьма колоритное изображение скелета в облачении из ткани определенного цвета (в зависимости от того, что от нее требуется в данный момент). В руке Санта-Муэрте сжимает косу, в некоторых версиях встречаются также глобус или весы.

В значительной степени современные поклонники святой Смерти люди миролюбивые и в качестве жертв приносят Смерти еду, текилу или табак. О Лос Сетас такого не скажешь.

Криминализированный вариант поклонения членов картеля Святой Смерти многие объясняют тем, что для большинства наемников их собственная смерть видится как неизбежная и несомненно насильственная вещь. Таким образом, осознание собственной смертности в мексиканской наркокультуре провоцирует наемников использовать наиболее темные варианты поклонения, даже не просто темные, а варварские.

Так, обычная для рядовых жертвоприношений Санта-Муэрте текила заменяется кровью, причем строго определенной: Лос Сетас используют для жертвоприношений кровь врагов из других наркокартелей. Тарелка с едой заменяется отрезанной головой, что считается в данном контексте как предоставление Святой Смерти души врага.

Просьбы членов Лос Сетас, согласно показаниям Диаза, касаются быстрой и «славной» смерти. По отдельным предположениям, такое поведением может служить выходом для эмоционального напряжения и единственным возможным вариантом психотерапии для таких товарищей.

Наиболее известными убийствами, посвященными Святой Смерти и предположительно совершенными Лос Сетас, являются:

2006 год, штат Тихуана. Члену картеля, потратившему все деньги местной ячейки на себя любимого, отпилили руки и ноги. Уже после смерти ему отрезали голову и водрузили ее на алтарь Санта Муэрте.

2007 год, Монтеррей. Члены картеля оставили убитых в одном из официальных храмов Санта Муэрте, украсив место преступления свечами, цветами, фруктами и оставив ехидное послание конкурентам.

2008 год, Юкатан. Мексиканская полиция обнаружила 11 обезглавленных тел, сложенных друг на друга, а в поле, неподалеку от места преступления, выгоревший от костра круг, в котором лежали остатки голов жертв.

По информации полиции штата Техас, убийства в честь Санта Муэрте происходят периодически уже на протяжении почти пятидесяти лет и тенденций к тому, чтобы они прекратились, не намечается. Даже наоборот, после появления в регионе Лос Сетас количество найденных самодельных алтарей Святой Смерти только возросло.

Вместе с тем, словно бы случайно культивируется мнение, согласно которому Лос Сетас не являются религиозными фанатиками или наркосатанистами, а устраивают такие показательные казни в целях устрашения как врагов, так и мирного населения.

Вместе с тем, антураж культа Святой Смерти, свечи, скелеты, цветы, особая символика, жертвоприношения и по-темному романтичная философия выставляют культ в весьма загадочном свете. Это привлекает многих молодых людей внимательнее ознакомиться как с Санта Муэрте, так и с деятельностью Лос Сетас. Может быть, даже вступить в наркокартель.

Мигель Анхель Тревиньо Моралес, отбирая в свои отряды смерти детей от 9 до 16 лет, в первую очередь рассказывал им про Санта Муэрте, и только потом вручал нож или пистолет, требуя совершить первое убийство.

Детские отряды

В апреле 2006 года был задержан девятнадцатилетний лидер отряда сикарио Лос Сетас Габриэль Кардона-Рамирес. В течении 2005-2006 годов, Рамирес участвовал как минимум в 20 убийствах, хотя на допросах так никогда и не сообщил сколько людей он убил, отвечая, что не помнит точного количества.

Агенты Управления по борьбе с наркотиками США смогли перехватить телефонный разговор Рамиреса и его товарища Розалио Реты. Рамирес звонил другу в тюрьму, чтобы похвастаться тем, как вскрыл горло двум подросткам из картеля Синалоа, потом собрал их кровь и выпил, произнеся тост за Святую Смерть. Позже Рамирес выбросил тела в бочку с жидким топливом и поставил на огонь.

Рамирес был арестован, когда направился убивать одного из американских полицейских по личному приказу Моралеса. Завершить начатое ему не удалось.

#OJO #NuevoLaredo #Tamaulipas



+ imágenes del Halcón De Los Zetas Del Cártel Del Noreste #CDN identificado como Jesús García Ramírez Alias "El Piojo " al poniente de #NuevoLaredoFollow #FuchiGuácala pic.twitter.com/BCLTP20xW4 — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) September 25, 2019

Позже выяснилось, что Рамирес работал на картель Лос Сетас с 12 лет, ухитрившись понравиться лидеру картеля своим хладнокровием. В частности, Рамирес молча смотрел на то, как Моралес пытает очередного пленника и получил похвалу от главного садиста Мексики. После он отправился в камеры, где содержали пленников картеля, и убил нескольких из них самостоятельно.

Полицейским Рамирес сообщил, что он не был единственным ребенком в составе Лос Сетас. Детские отряды появились в картеле еще при Эриберто Ласкане Ласкане, но в те времена в задачи мальчишек не входили пытки.

Розалио Рета во время следствия по его делу сообщил, что Тревиньо Моралес начал его обучение с того, что заставил одного из двух пленных братьев убить другого. Заданием тринадцатилетнего Реты было убить выжившего.

И Рета, и Рамирес вовсе не были сиротами и не жили на краю бедности. У обоих были американское гражданство и возможность учиться в колледже. Психиатрическое освидетельствование не выявило у них никаких патологий, подростки не проявили внутреннюю потребность убивать или истязать ради собственного удовольствия.

Также Рамирес и Рета сообщили о системе тренировочных лагерей, где готовят будущих сикарио для Лос Сетас. Обучение предполагает участие в пытках, убийствах, а также занятие военной подготовкой. Любой из детей, отказавшийся выполнять задание или заплакавший во время таких «занятий» признавался неподходящим для Лос Сетас и подлежал казни.

Вместе с тем, есть основания полагать, что военизированная группировка, которая совершает жестокие убийства и разбрасывает по улицам куски человеческих тел, является лишь наемным персоналом транснациональной корпорации, в чьих руках уже находятся все мексиканские нефтяные месторождения. А помимо них - наркомаршруты в Венесуэлу и Италию, а также таинственные связи с группировками на Ближнем Востоке.

Но об этом - в следующей статье.