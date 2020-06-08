Саудовская Аравия прекратила «нефтяную войну» с Россией

Москва, 8 июня. Саудовская Аравия рекордно повысила цены на нефть после успешного завершения переговоров в формате ОПЕК+.

По данным информационного агентства Bloomberg, Саудовская Аравия отменила все скидки на нефть для покупателей в Европе и Азии, которые Эр-Рияд ввел после начала «нефтяной войны» с Россией.

Агентство отмечает, что нынешнее повышение цен на нефть стало самым значительным за минувшие 20 лет. При этом повышение цен затронуло июльские поставки нефти в Азию.

Эксперты отмечают, что Эр-Рияд прекратил «нефтяную войну» с Россией, поэтому теперь предпринимает решительные меры по повышению цен на нефть до приемлемых для себя уровней. Власти королевства рассчитывают, что их примеру последуют и остальные производители нефти на Ближнем Востоке.

Напомним, в начале марта в Вене состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники встречи не смогли достигнуть договоренностей по вопросу сокращения объемов добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия заявила о намерении резко увеличить объем добычи нефти, а также предложила своим клиентам рекордные скидки.

Действия Саудовской Аравии обесценили нефть на 34%, что стало самым большим падением стоимости «черного золота» со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

6 июня страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. В июле 2020 года объем добычи нефти составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Позднее уровень добычи уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки. К 2022 году объем добычи сократится до 5,8 миллиона баррелей в сутки.