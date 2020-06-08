Дипломаты надеются на скорый прогресс в деле освобождения удерживаемых в Ливии россиян

Москва, 8 июня. Переговоры об освобождении россиян, незаконно удерживаемых в Ливии, пока не продвигаются, но в Москве надеются на скорейший прогресс в урегулировании ситуации. Об этом сообщил источник в дипломатической среде.

Напомним, социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены на территории Ливии в мае 2019 года, в североафриканскую страну ученые прибыли для проведения социологических исследований.

Более года граждане России незаконно удерживаются в тюрьме «Митига» под Триполи, на территории, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. За это время россиянам так и не предъявили какого-либо обвинения.

В начале июня глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с вице-премьером ПНС Ахмедом Майтигой и министром иностранных дел правительства Мухаммедом Сиялой. В ходе встречи Лавров подчеркнул, что ситуация с Шугалеем и Суэйфаном препятствует развитию сотрудничества двух стран.