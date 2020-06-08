Доктор Комаровский рассказал, как обезопасить себя в тренажерном зале в период пандемии

Москва, 8 июня. Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как правильно себя вести в тренажерном зале в период пандемии коронавирусной инфекции. Новый пост врач опубликовал в своем профиле в соцсети Instagram.

Комаровский признался, что с «тренажерным залом все очень плохо». Доктор дал несколько полезных советов, которые помогут обезопасить себя, и объяснил, почему риск заболеть в спортзале высок.

«Во-первых, потому, что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют, а что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения», — отметил телеведущий.

По его словам, в спортзалах не поддерживают оптимальные параметры температуры и влажности. Кроме того, есть проблемы и с выполнением норм, которые помогут остановить распространение инфекции, речь идет, к примеру, о дезинфекторах. Их отсутствие в помещениях являются «прямым способом заболеть».

«Но если все меры по дезинфекции поверхностей выполняются, в зале оптимальные температура и влажность воздуха, осуществляется сквозное проветривание и соблюдается социальное дистанцирование, то вы можете тренироваться без существенного риска заражения», — объяснил телеведущий.

Он заметил, что лучше тренироваться на свежем воздухе, чтобы обезопасить себя от возможного заболевания, и призвал «правильно применять санитайзер при смене снарядов».

Комаровский ранее предупредил, что переболевшие коронавирусной инфекцией должны соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразить окружающих. Доктор подчеркнул, что выздоровевший человек может распространять коронавирус, если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».