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Доктор Комаровский рассказал, как обезопасить себя в тренажерном зале в период пандемии

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Доктор Комаровский рассказал, как обезопасить себя в тренажерном зале в период пандемии

Москва, 8 июня. Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как правильно себя вести в тренажерном зале в период пандемии коронавирусной инфекции. Новый пост врач опубликовал в своем профиле в соцсети Instagram.

Комаровский признался, что с «тренажерным залом все очень плохо». Доктор дал несколько полезных советов, которые помогут обезопасить себя, и объяснил, почему риск заболеть в спортзале высок.

«Во-первых, потому, что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют, а что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения», — отметил телеведущий.

Доктор Комаровский рассказал, как обезопасить себя в тренажерном зале в период пандемии

По его словам, в спортзалах не поддерживают оптимальные параметры температуры и влажности. Кроме того, есть проблемы и с выполнением норм, которые помогут остановить распространение инфекции, речь идет, к примеру, о дезинфекторах. Их отсутствие в помещениях являются «прямым способом заболеть».

«Но если все меры по дезинфекции поверхностей выполняются, в зале оптимальные температура и влажность воздуха, осуществляется сквозное проветривание и соблюдается социальное дистанцирование, то вы можете тренироваться без существенного риска заражения», — объяснил телеведущий.

Он заметил, что лучше тренироваться на свежем воздухе, чтобы обезопасить себя от возможного заболевания, и призвал «правильно применять санитайзер при смене снарядов».

Доктор Комаровский рассказал, как обезопасить себя в тренажерном зале в период пандемии

Комаровский ранее предупредил, что переболевшие коронавирусной инфекцией должны соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразить окружающих. Доктор подчеркнул, что выздоровевший человек может распространять коронавирус, если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».

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