Египет поддержал Хафтара в борьбе с террористами ПНС Ливии и Турцией

Серия военных поражений Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, которая началась с середины мая, продолжается. После потери авиабазы Аль-Ватыя и границы с Тунисом в последние дни были потеряны южные районы Триполи, международный аэропорт Триполи и Каср бен Гашир. Несмотря на успех в удержании контроля над Сиртом, можно считать, что 4 июня окончился продолжавшийся более года штурм Триполи.

Египет отреагировал на поражения ЛНА и после переговоров с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Каире направил к границе Ливии 18 танков Abrams — колонну заметили в Матрухе, в 200 километрах восточнее ливийской границы.

Зачем Египту Хафтар

Ситуация в Ливии меняется неблагоприятным образом прежде всего для Египта, власти которого несколько лет поддерживали Хафтара и положительно относились к идее установления в соседней Ливии военного правительства, которое покончило бы с перманентным хаосом у своих границ, спровоцированным усилиями США и НАТО еще в 2011 году.

Правительство Абдул-Фаттаха Ас-Сиси несколько лет поставляло Хафтару различную военную технику, амуницию и боеприпасы и активно работало как с самим Хафтаром, так и с парламентом «восточного правительства» в Бенгази, который вместе с ЛНА пытается восстановить государственность в стране. Эта помощь с точки зрения Каира была необходимой, так как в Триполи постоянно шли бои между «бандами демократов», а ПНС Ливии фактически не контролировало ситуацию за пределами крупных городов Триполитании.

Поэтому, когда Хафтар начал операции против джихадистов на востоке Ливии, Египет оказывал ему содействие — вел трансграничные операции против джихадистов, публично одобрил установление ЛНА контроля над Тобруком и многомесячный штурм Дерны, где были разгромлены отряды «Совета шуры моджахедов Дерны». Также Хафтар получал военную помощь для борьбы с отдельными отрядами полевых командиров и боевиков «Исламского государства»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ), которые действовали на побережье между Сиртом и Бенгази, создавая угрозу нефтяным терминалам в Рас-Лануфе и Эль Бреге, через которые шел экспорт нефти, доходы от которого оседали не в Триполи, а в Бенгази.

С точки зрения египетских властей, установив контроль над городами к востоку от Бенгази, Хафтар обезопасил границы Египта — количество нападений боевиков на ливийско-египетской границе резко снизилось, в то время как на Синайском полуострове египетская армия до сих пор вынуждена противостоять «Вилаяту Синай».

Наступление Турции под маской ПНС

Последние события в Западной Триполитании качнули маятник в пользу так называемого «Правительства национального согласия» Ливии, за спиной которого стоят Турция и Катар. Сейчас они завозят в Триполи ту же публику, которую несколько лет подряд Хафтар зачищал на востоке Ливии.

Египет вынужден как-то реагировать на происходящее, в особенности с учетом того, что его отношения с Турцией и без Ливии были весьма напряженными.

После того как в Сирии стала очевидна военная победа Асада, которого поддержали Россия и Иран, Египет активизировал неформальные отношения с сирийским правительством и высказывался в пользу возвращения Сирии в Лигу Арабских Государств.

В 2018 году на территории Египта прошла встреча представителей спецслужб Египта, Израиля, ОАЭ и Иордании. Стороны обсуждали, как ограничить влияние Турции в Сирии — даже ценой признания правительства Башара Асада. Фактически, это указывало на то, что региональной угрозой считают не Асада (из которого западная пропаганда несколько лет лепила чучело «главной угрозы миру»), а Турцию, руководство которой одержимо неоосманской идеей. И дело тут, конечно, не только в империалистической и националистической риторике президента Эрдогана и функционеров правящих партий.

Угроза для всего Ближнего Востока

На текущий момент Турция активно ведет сразу несколько военных операций за рубежом. Она фактически оккупировала часть северо-западного Ирака — там несколько десятков турецких военных баз и опорных пунктов регулярно проходят операции против «Рабочей партии Курдистана» в Кандиле и Синджаре.

Турция оккупировала Африн и ведет контрпартизанскую войну против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Турция оккупирует Идлиб и треугольник Азаз — Аль-Баб — Джераблус на севере провинции Алеппо. Также Турция оккупировала кусок сирийской территории от Телль-Абъяда до Рас-аль-Айна.

Турция разместила войска на территории Катара, помешав планам Саудовской Аравии и Эмиратов сместить эмира Тамима аль Тани (из-за этого Катар принимает участие в турецких войнах за рубежом). Вдобавок Турция претендует на часть шельфа вокруг Кипра (опираясь на непризнанную Республику Северного Кипра), что усиливает трения с Грецией (против которой Турция недавно попыталась использовать десятки тысяч беженцев).

Турция поддерживает различные исламистские организации в том числе входящие или близкие к «Аль-Каиде»1, ИГ1 и «Братьям-мусульманам» (все группировки запрещены в РФ). В Египте «Братья-мусульмане»1 запомнились надолго и запрещены после недолгого правления президента Мухаммеда Мурси.

Проблемы и варианты

Усиление позиций Турции в Западной Ливии для Египта влечет следующие проблемы:

— у Турции может появиться постоянная военная база в Триполитании (а возможно и военно-морская база), что означает постоянное военное присутствие Турции в соседней с Египтом стране;

— Турция открыто заявляет свои претензии на освоение морских недр в Восточном Средиземноморье, опираясь на договора, подписанные с ПНС Ливии, хотя Египет и Греция официально оспаривали легитимность подобных соглашений;

— переброска в Ливию десятков тысяч террористов из Сирии приведет к очередному всплеску развития радикальных исламистских организаций, включая ИГ и «Аль-Каиду» (деятельность обеих группировок признана террористической и запрещена в РФ), в Ливии, и при новых поражениях Хафтара боевики смогут подобраться непосредственно к западным границам Египта.

Таким образом, поражения Хафтара создали для Египта угрозу стратегического характера. Не случайно за несколько часов до падения международного аэропорта в Триполи Хафтар вылетел в Каир для переговоров с Ас-Сиси и египетскими военными.

Ситуацию усугубило решение ПНС развернуть наступление на Сирт и далее — к нефтяным терминалам в Киренаике. Поэтому сейчас мы видим более активное вовлечение Египта в ливийский кризис. Успехи Турции в этой стране создают угрозу национальной безопасности Египта.

1 Организация запрещена на территории РФ.