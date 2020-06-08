Ливийские племена призывают МООНПЛ расследовать преступления боевиков ПНС Ливии в Тархуне

Бенгази, 8 июня. Высший совет шейхов и старейшин ливийских племен обратился к Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ) с требованием сформировать международный комитет для расследования преступлений боевиков незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в захваченной ими Тархуне.

Лидеры ливийских племен призывают международную организацию подтвердить факты насилия, грабежей и других ужасных преступлений, совершенных террористическими группировками ПНС в городе Тархуна и аль-Асабия. В совете осуждают обращение МООНПЛ к триполитанскому режиму Файеза Сарраджа, направленное на поиск бандитами «нарушений» со стороны военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА), сделанное на фоне беспредела бандформирований ПНС, устроенного в захваченных ими населенных пунктах.

Кроме того, старейшины племен Ливии потребовали от МООНПЛ отозвать свою просьбу к ПНС, поскольку это именно вооруженные протурецкие группировки, а также сирийские террористы-наемники Файеза Сарраджа и Анкары совершают преступления против гражданского населения этих городов. При этом представители племен подчеркнули, что в международной организации совершенно не обратили внимание на бесчинства, совершенные бандформированиями марионеточного «правительства» в Триполи в Каср бен Гашире, ан-Навахи, аль-Арбаа и других районах, которые также необходимо включить в расследование.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что протурецкие боевики и сирийские наемники ПНС Ливии, поддерживаемые Анкарой, занялись разрушением домов гражданского населения захваченного ими недавно ливийского города Тархуна. Жители этого населенного пункта сообщали о грабежах и вооруженных нападениях бандитов в социальных сетях, публикуя доказательства этих преступлений.

Напомним, главарь так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж на фоне инициативы Египта по введению режима прекращения огня на территории североафриканского государства отдал приказ вооруженным группировкам продолжить наступление на города Сирт и аль-Джуфру, фактически проигнорировав это предложение. Стоит отметить, что «Каирская декларация» была поддержана Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Францией, возложившими надежду на то, что данная инициатива поспособствует возобновлению политического диалога по мирному урегулированию затяжного внутриливийского кризиса.